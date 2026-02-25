María Julissa María Julissa, quien niega nexos con El Mencho, advierte acciones legales por difusión de información falsa El equipo de abogados de la 'influencer' informó que interpondrán acciones legales en contra de quienes difundan información falsa sobre María Julissa y desmintió que tuviera algún tipo de relación con Nemesio Oseguera 'El Mencho'.



Video María Julissa, ‘influencer’ que negó vínculo con ‘El Mencho’, tiene lujosa colección de autos

Maria Julissa ha sido vinculada con Nemesio Oseguera 'El Mencho' tras la muerte del capo. Sin embargo, la 'influencer' negó todo presunto nexo con él en un comunicado el 23 de febrero.

Ahora, su equipo legal desmintió las especulaciones y advirtieron que interpondrán acciones legales en contra de quien esté difundiendo información falsa sobre ella.

PUBLICIDAD

"Estas acusaciones son totalmente falsas, carecen de sustento fáctico y jurídico, y resultan profundamente irresponsables. La difusión de rumores de este tipo constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, como su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad, pudiendo poner en riesgo incluso su vida e integridad física", explica el bufete de abogados SONUS.

La defensa de María Julissa pide a los medios de comunicación y creadores de contenido que se abstengan de "replicar o ampliar información no verificada que pueda generar consecuencias irreparables".

Además, informaron que la 'influencer' " adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan las sanciones que correspondan".

Equipo legal de María Julissa advierte acciones legales. Imagen María Julissa/Instagram

¿Por qué vinculan a María Julissa con 'El Mencho'?

Los rumores y especulaciones de un presunto vínculo entre ellos surgieron en redes sociales después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', el 22 de febrero.

Un día después, María Julissa compartió la imagen de una nota publicada en la página de 'Sonora Informativo' donde señalan que ella habría ayudado a la captura del capo.

"Señorita que permitió la captura de 'El Mencho'. El Gobierno Mexicano confirmó que la captura de 'El Mencho' sucedió gracias a que le dieron seguimiento a María Julissa, una de sus 'señoritas de compañía'", se lee en la publicación.

La 'influencer' desmintió la información y pidió apoyo a sus seguidores: "Ayúdenme a bajar todas estas páginas en Facebook, por favor. Esto es totalmente falso".

PUBLICIDAD

Incluso, algunas cuentas de redes y portales difundieron imágenes hechas con inteligencia artificial en donde aparecían juntos, así como también audios en los que supuestamente el criminal la mencionaba.