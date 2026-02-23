Noticias Fuga de reos del penal en Puerto Vallarta y Código Rojo: ¿cuándo se desactivará la medida de seguridad tras muerte de “El Mencho”? Las autoridades de Jalisco confirmaron que durante los disturbios que se registraron el domingo por la detención y muerte de El Mencho, hubo una fuga de reos.

La violencia del domingo 22 de febrero 2026, por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", derivó en distintos actos delictivos, entre ellos, la quema de negocios, sucursales del Banco del Bienestar en varios estados, tiendas OXXO, bloqueos y hasta la fuga de reos.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, quien confirmó hoy que 23 reos se fugaron de la cárcel regional de Puerto Vallarta.

De momento, la información que se tiene al pase de lista son 23 los papeles que están evadidos; se están haciendo los alertamientos correspondientes de autoridades federativas para su captura. Este hecho ocurrió, lamentablemente, cuando llegaron grupos criminales e hicieron disparos a las instalaciones con un vehículo de varón un portón

¿Cuándo se desactivará el Código Rojo tras la muerte de El Mencho?

En tanto, esta noche, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que, el Código Rojo que se activó el domingo les ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.

En tanto, indicó que, de acuerdo con la Mesa de Seguridad, se reanudan las clases en todos los niveles educativos en el estado a partir del miércoles 25 de febrero. Mientras que las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana martes 24 de febrero.

Es importante decir, que no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados.



En Puerto Vallarta hemos desplegado suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general. Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad.

Señaló que de continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo.

Por la violencia ocurrida en el estado tras la detención y abatimiento de "El Mencho", se enviaron a Jalisco a 2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del estado.