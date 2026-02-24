Noticias

Desactivan Código Rojo en Jalisco tras violencia por la muerte de ‘El Mencho’: ¿Se puede viajar a Puerto Vallarta?

Te contamos por qué se tomó esta decisión tras activar el código rojo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “El Mencho”: Fortunas del narco ¿Por qué se le compara con El Chapo o Pablo Escobar?

Este martes 24 de febrero de 2026, el gobierno del estado de Jalisco desactivó el Código Rojo, que se puso en marcha por la violencia luego de la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Aquí en N + Univision te contamos qué es el Código Rojo en el estado de Jalisco y por qué lo desactivaron.

PUBLICIDAD

¿Qué es el código rojo?

El código rojo es el nivel máximo de alerta en los protocolos del estado en el tema de seguridad.

Más sobre Noticias

María Julissa responde a presunta relación con 'El Mencho': Esto dijo la influencer
2 mins

María Julissa responde a presunta relación con 'El Mencho': Esto dijo la influencer

América Latina
¿La muerte de 'El Mencho' debilita al CJNG? Expertos hablan sobre impactos y poder del cártel mexicano
2 mins

¿La muerte de 'El Mencho' debilita al CJNG? Expertos hablan sobre impactos y poder del cártel mexicano

América Latina
Fuga de reos del penal en Puerto Vallarta y Código Rojo: ¿cuándo se desactivará la medida de seguridad tras muerte de “El Mencho”?
2 mins

Fuga de reos del penal en Puerto Vallarta y Código Rojo: ¿cuándo se desactivará la medida de seguridad tras muerte de “El Mencho”?

América Latina
Delcy Rodríguez dice que Venezuela tiene "los brazos abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo la ley de amnistía
2 mins

Delcy Rodríguez dice que Venezuela tiene "los brazos abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo la ley de amnistía

América Latina
¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG
2 mins

¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG

América Latina
¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo
3 mins

¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo

América Latina
Video: Momento en que secretario de Defensa de México informa muerte de militares y se le quiebra la voz
2 mins

Video: Momento en que secretario de Defensa de México informa muerte de militares y se le quiebra la voz

América Latina
El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron
5 mins

El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron

América Latina
El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
Bloqueos y quema de vehículos se extienden a 12 estados de México tras operativo donde murió "El Mencho"
4 mins

Bloqueos y quema de vehículos se extienden a 12 estados de México tras operativo donde murió "El Mencho"

América Latina

Este se activó tras la detención y muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual generó una ola de disturbios como incendios y bloqueos carreteros en todo Jalisco.

Video “El Mencho”: Así es la mansión de lujo donde cayó narcotraficante en Tapalpa, México

¿Se puede volar a Puerto Vallarta?


De acuerdo con la página de internet de la embajada y consulado de Estados Unidos en México, en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados por la disponibilidad de las tripulaciones aéreas.

En tanto, la Embajada mantiene contacto con las aerolíneas.

Los demás aeropuertos de México están abiertos y hasta el momento no se ha reportado ninguna anomalía.

Más tarde, la cuenta de X, de la Embajada de México en Estados Unidos, informó que la situación de seguridad se estabilizó tras operativos selectivos en Jalisco.

Tanto autoridades federales como estatales reabrieron los corredores de tránsito y van a restablecer los servicios públicos.

Las aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos hoy.

Además, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ha reabierto.

ALM

Relacionados:
NoticiasJalisco (México)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX