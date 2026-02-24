Noticias Desactivan Código Rojo en Jalisco tras violencia por la muerte de ‘El Mencho’: ¿Se puede viajar a Puerto Vallarta? Te contamos por qué se tomó esta decisión tras activar el código rojo

Este martes 24 de febrero de 2026, el gobierno del estado de Jalisco desactivó el Código Rojo, que se puso en marcha por la violencia luego de la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Aquí en N + Univision te contamos qué es el Código Rojo en el estado de Jalisco y por qué lo desactivaron.

¿Qué es el código rojo?

El código rojo es el nivel máximo de alerta en los protocolos del estado en el tema de seguridad.

Este se activó tras la detención y muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la cual generó una ola de disturbios como incendios y bloqueos carreteros en todo Jalisco.

¿Se puede volar a Puerto Vallarta?



De acuerdo con la página de internet de la embajada y consulado de Estados Unidos en México, en Puerto Vallarta los vuelos continúan afectados por la disponibilidad de las tripulaciones aéreas.

En tanto, la Embajada mantiene contacto con las aerolíneas.

Los demás aeropuertos de México están abiertos y hasta el momento no se ha reportado ninguna anomalía.

Más tarde, la cuenta de X, de la Embajada de México en Estados Unidos, informó que la situación de seguridad se estabilizó tras operativos selectivos en Jalisco.

Tanto autoridades federales como estatales reabrieron los corredores de tránsito y van a restablecer los servicios públicos.

Las aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos hoy.

Además, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ha reabierto.