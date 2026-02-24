Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

¿Cómo es la casa donde estaba 'El Mencho'? Así se ve por dentro la cabaña en Tapalpa, Jalisco

Te contamos cómo es la casa donde estaba 'El Mencho' en Tapalpa, Jalisco, cuando se realizó el operativo para capturarlo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Se dieron a conocer nuevas imágenes del interior de la lujosa residencia donde El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), se escondía.

Nemesio Oseguera intentó escapar por el jardín antes de que se diera el enfrentamiento con las autoridades que terminaría con su vida.

A continuación te mostramos cómo vivía el capo de unos de los grupos criminales más peligrosos de todo México.

¿Cómo es la residencia de “El Mencho”?

De acuerdo con el reportero de N + Univision, Francisco Santa Anna, una de las características del lugar donde vivía este famoso capo es que estaba en un pueblo mágico en el cual apenas viven unos 2.000 habitantes.

De acuerdo con un video difundido, se puede ver una casa lujosa, en donde las fuerzas federales sorprendieron al narco mexicano con un operativo, ya que se encuentran alimentos en desorden en la mesa y la puerta está golpeada, porque la abrieron a la fuerza.

También se puede observar que dentro del recinto hay muchas lámparas, ya que todas las ventanas están cerradas, al igual que un comedor grande con más de 8 sillas. Las puertas de la alacena quedaron abiertas y hay mucha comida.

Video El rastro de destrucción tras la muerte de “El Mencho”

El Mencho habría decidido escapar junto con sus escoltas por la parte trasera, donde se encontraba el jardín, momento en el cual comenzó el enfrentamiento que duró más de tres horas con vehículos aéreos, helicópteros artillados de las fuerzas federales mexicanas, etc.

Este acontecimiento tendrá un antes y un después en el pueblo, ya que justamente el día de hoy, martes 24 de febrero, tampoco los niños tuvieron clases como el día de ayer, puede ser que se regule hasta el miércoles.

Francisco Santa Anna, informó que algunos comercios ya están abriendo, pero que el turismo se ha visto afectado, ya que las calles están vacías, debido a que las personas no se sienten seguras, y se regulará hasta que haya las condiciones necesarias de seguridad.


