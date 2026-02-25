mexico

Trump habló con la presidenta de México y ella aclaró cómo fue el operativo contra ‘El Mencho’

El presidente Trump y su homóloga Sheinbaum hablaron sobre lo que pasó en México, luego del operativo contra 'El Mencho'

N+ Univision
N+ Univision
Video Polémica por frase de Trump sobre capo

Tras su discurso del Estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló vía teléfonica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aclaró cómo fue el operativo contra "El Mencho".

Durante la Mañanera del Pueblo de este 25 de febrero de 2026, la presidenta mexicana ofreció precisiones sobre el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, tras los comentarios realizados por Donald Trump en su reciente mensaje del Estado de la Unión.

En ese sentido, la mandataria confirmó que sostuvo una llamada telefónica de ocho minutos con el presidente estadounidense, en la cual él cuestionó la situación de seguridad en el país preguntando directamente: "¿Qué pasa en México?".

Ante la narrativa generada tras el discurso del Estado de la Unión, donde Donald Trump mencionó que se había "derribado a uno de los capos más siniestros del cártel", sin detallar si se trató de "El Mencho", la Presidenta de México fue enfática al señalar que la operación fue una acción de las autoridades nacionales.

Video Trump celebra caída de líder de cártel de narcotráfico en discurso del Estado de la Unión 2026

Según los informes de las autoridades mexicanas, el operativo fue encabezado exclusivamente por el Ejército Mexicano en un complejo de cabañas ubicado en Tapalpa, Jalisco.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la operación contra "El Mencho"?

Sheinbaum Pardo detalló que la participación de las agencias de Estados Unidos se limitó estrictamente a la provisión de inteligencia estratégica para la localización del objetivo. "Ya hemos explicado cuál fue la colaboración que esencialmente fue en inteligencia, y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa", puntualizó la titular del Ejecutivo Federal.

El intercambio ocurre en un contexto de presión por parte de Donald Trump, quien ha abogado públicamente por permitir una participación más directa de fuerzas armadas estadounidenses en el combate al crimen organizado dentro de territorio mexicano.

Sin embargo, la administración de la Presidenta de México ha rechazado firmemente estas propuestas, subrayando que no hubo participación directa de fuerzas extranjeras en la captura.

Aunque el mandatario de EEUU reiteró en el Estado de la Unión su preocupación por el control criminal en diversas zonas de México, Sheinbaum insistió en que "la información que hemos dado es la correcta", reafirmando que el éxito del operativo recae en la coordinación y ejecución de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Video Trump celebra caída de líder de cártel de narcotráfico en discurso del Estado de la Unión 2026
mexicooperativoNoticiasDonald Trump

