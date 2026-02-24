Noticias María Julissa responde a presunta relación con 'El Mencho': Esto dijo la influencer La influencer María Julissa habló sobre el vínculo sentimental con el líder del CJNG, “El Mencho”; esto mencionó tras rumor

La creadora de contenido María Julissa alzó la voz ante las especulaciones que la vinculan con el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho".

A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la influencer negó categóricamente cualquier relación sentimental o participación en los hechos que rodearon la muerte del capo.

Tras confirmarse el deceso de El Mencho el pasado 22 de febrero de 2026, diversas publicaciones en plataformas como Facebook y X comenzaron a difundir una versión viral que señalaba a María Julissa como alguien fundamental para las autoridades.

Según estas narrativas sin sustento, la influencer, quien cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, habría sido la pareja del líder narco y la responsable de facilitar información sobre su ubicación en Tapalpa, Jalisco.

Sin embargo, la influencer, famosa por su estilo de vida y pasión por el béisbol, calificó estas acusaciones como "totalmente falsas" y carentes de evidencia.

El mensaje de María Julissa: "No tengo nada que ver"

Ante la ola de desinformación, la joven utilizó sus historias de Instagram para aclarar su situación. “Quiero dejarlo absolutamente claro, yo no tengo nada que ver con esa situación”, sentenció Julissa, instando a sus seguidores a reportar los perfiles que distorsionan la realidad y advirtiendo sobre el peligro de las imágenes alteradas y los deepfakes.

La creadora de contenido enfatizó que la información circulante es infundada y pidió a los internautas verificar cualquier contenido antes de compartirlo, con el fin de evitar daños irreparables a la reputación de personas inocentes.

La caída de "El Mencho"

El líder criminal perdió la vida durante un operativo coordinado por la Defensa en una zona boscosa de Tapalpa, Jalisco. Según los reportes, el capo resultó herido en el enfrentamiento y murió mientras era trasladado vía aérea el domingo 22 de febrero de 2026.

Aunque las especulaciones en internet sugieren que el rastreo de las autoridades se dio a través de una pareja sentimental del capo, no existe ninguna confirmación oficial que vincule a la influencer con estas acciones de inteligencia o con el entorno cercano del líder del CJNG.

