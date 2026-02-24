Noticias

María Julissa responde a presunta relación con 'El Mencho': Esto dijo la influencer

La influencer María Julissa habló sobre el vínculo sentimental con el líder del CJNG, “El Mencho”; esto mencionó tras rumor

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Famosa ‘influencer’ en medio del pánico tras ola de violencia por operativo contra ‘El Mencho’

La creadora de contenido María Julissa alzó la voz ante las especulaciones que la vinculan con el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho".

A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la influencer negó categóricamente cualquier relación sentimental o participación en los hechos que rodearon la muerte del capo.

PUBLICIDAD

Tras confirmarse el deceso de El Mencho el pasado 22 de febrero de 2026, diversas publicaciones en plataformas como Facebook y X comenzaron a difundir una versión viral que señalaba a María Julissa como alguien fundamental para las autoridades.

Según estas narrativas sin sustento, la influencer, quien cuenta con más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, habría sido la pareja del líder narco y la responsable de facilitar información sobre su ubicación en Tapalpa, Jalisco.

Más sobre narco

¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG
2 mins

¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG

América Latina
¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo
3 mins

¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo

América Latina
El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron
5 mins

El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron

América Latina
¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump
2 mins

¿En México gobiernan cárteles del narco? Esto respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump

América Latina
¿Asesinado donde presuntamente raptaron a 'El Mayo' o en una gasolinera? El crimen que enfrenta a las autoridades en México
3 mins

¿Asesinado donde presuntamente raptaron a 'El Mayo' o en una gasolinera? El crimen que enfrenta a las autoridades en México

América Latina
Joaquín Guzmán López se declara inocente: las 4 grandes dudas sin resolver tras su inesperada detención junto a ‘El Mayo’ en EEUU
8 mins

Joaquín Guzmán López se declara inocente: las 4 grandes dudas sin resolver tras su inesperada detención junto a ‘El Mayo’ en EEUU

América Latina
El 'Mayo' Zambada fue secuestrado por el hijo de 'El Chapo' en México, sometido y obligado a subir a un avión, según dijo su abogado a LA Times
3 mins

El 'Mayo' Zambada fue secuestrado por el hijo de 'El Chapo' en México, sometido y obligado a subir a un avión, según dijo su abogado a LA Times

América Latina
Héctor ‘El Güero’ Palma no saldrá de la cárcel: lo vuelven a detener el día en que se ordenó su liberación
4 mins

Héctor ‘El Güero’ Palma no saldrá de la cárcel: lo vuelven a detener el día en que se ordenó su liberación

América Latina
Narcocorridos | México llora a los muertos de los carteles mientras canta a los narcos: por qué tiene tanto éxito y es cada vez más atrevido este fenómeno
10 mins

Narcocorridos | México llora a los muertos de los carteles mientras canta a los narcos: por qué tiene tanto éxito y es cada vez más atrevido este fenómeno

América Latina
Perros detectan 2,000 píldoras de fentanilo oculto en piezas de pan artesanal
2 mins

Perros detectan 2,000 píldoras de fentanilo oculto en piezas de pan artesanal

América Latina

Sin embargo, la influencer, famosa por su estilo de vida y pasión por el béisbol, calificó estas acusaciones como "totalmente falsas" y carentes de evidencia.

El mensaje de María Julissa: "No tengo nada que ver"

Ante la ola de desinformación, la joven utilizó sus historias de Instagram para aclarar su situación. “Quiero dejarlo absolutamente claro, yo no tengo nada que ver con esa situación”, sentenció Julissa, instando a sus seguidores a reportar los perfiles que distorsionan la realidad y advirtiendo sobre el peligro de las imágenes alteradas y los deepfakes.

La creadora de contenido enfatizó que la información circulante es infundada y pidió a los internautas verificar cualquier contenido antes de compartirlo, con el fin de evitar daños irreparables a la reputación de personas inocentes.

La caída de "El Mencho"

El líder criminal perdió la vida durante un operativo coordinado por la Defensa en una zona boscosa de Tapalpa, Jalisco. Según los reportes, el capo resultó herido en el enfrentamiento y murió mientras era trasladado vía aérea el domingo 22 de febrero de 2026.

PUBLICIDAD

Aunque las especulaciones en internet sugieren que el rastreo de las autoridades se dio a través de una pareja sentimental del capo, no existe ninguna confirmación oficial que vincule a la influencer con estas acciones de inteligencia o con el entorno cercano del líder del CJNG.

Video “El Mencho”: Fortunas del narco ¿Por qué se le compara con El Chapo o Pablo Escobar?

FBPT

Relacionados:
Noticiasoperativo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX