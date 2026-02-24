Noticias

¿La muerte de 'El Mencho' debilita al CJNG? Expertos hablan sobre impactos y poder del cártel mexicano

Especialistas hablaron sobre la relevancia de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', y cómo su muerte puede impactar en la estructura del narcotráfico en México y Colombia

Expertos explican cómo con la muerte de El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), se construyen nuevas alianzas y se crean riñas en el narcotráfico.

A continuación te contamos lo que dijeron los expertos a N + Univision referente a la ausencia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

Liderazgo del CJNG

El exdirector de la policía de Colombia, Óscar Naranjo, mencionó que el liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) es parecido al de Pablo Escobar, por ello extendieron sus “tentáculos” y por esa razón "llegaron aquí hace 10 años".

El Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) no solo se ha afianzado con el Clan del Golfo, sino que también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual ha llevado al crimen organizado a evolucionar.

Por su parte, el profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, César Niño, opinó que el crimen organizado opera por valores de transacción y por “razones de costo-beneficio”.

Video “El Mencho”: más de 60 muertos, cuerpo del líder sin reclamar y dudas en la sucesión en el CJNG

Mientras tanto, el periodista Bridge Yezid Baquero, consideró que la muerte de "El Mencho" hará que el precio de las cosas incremente.

Un tema sumamente importante es que, con la ausencia de “El Mencho”, Colombia se vuelve un punto clave para el narcotráfico, por lo que tanto cárteles mexicanos como colombianos tratarán de buscar el lugar para traficar y que el negocio continúe.

El exdirector de la Policía de Colombia señaló que los mercados criminales no se ven afectados y que no importa quién dirija un cártel, que aun así siguen funcionando.

El profesor de la Universidad Militar Nueva Granada afirmó que el CJNG “tiene presencia en 40 países”, y también mejores capacidades de inteligencia militar comparada con algunos Estados.

¿Cuál era el papel del Mencho?

De acuerdo con documentos de inteligencia, “ El Mencho” servía como enlace de traficantes y productores y también enlazaba a otros criminales para hacer lavado de activos. Sin él, la organización podría debilitarse.

“Varios familiares de ‘El Mencho' han sido capturados y por lo tanto están bajo la lupa de las autoridades”, dijo el exdirector de la policía de Colombia.


