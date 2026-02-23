operativo ¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG Las autoridades mexicanas dieron a conocer el perfil de "El Tuli" y cómo fue la operación contra él

Las autoridades de México compartieron hoy, 23 de febrero de 2026, quién erá "El Tuli" y cuál fue su vínculo con "El Mencho", luego del ataque donde murió el operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien informó sobre un segundo operativo relevante contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que murió Hugo "H", alias "El Tuli", identificado como operador logístico y financiero del grupo criminal.

El anuncio se dio en el contexto de las acciones federales tras el operativo en el que también perdió la vida Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", considerado uno de los principales líderes del CJNG.

¿Quién era "El Tuli"?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hugo "H", conocido como "El Tuli", era señalado como el principal operador logístico-financiero y persona de confianza de "El Mencho".

Las autoridades lo identificaban como responsable de coordinar diversas acciones violentas desde el municipio de El Grullo, tales como:

Agresiones a intalaciones del gobierno y comercios.



Ataques contra militalres.



Ofreció pagos de hasta 20 mil pesos por cada elemento militar que fuera atacado por integrantes del grupo criminal.

Así fue el operativo donde murió

La Sedena detalló que luego de las labores de inteligencia militar central, se ubicó a "El Tuli" en El Grullo, Jalisco. Para su captura se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la brigada de fusileros paracaidistas.

Al ser localizado, el presunto operador intentó huir a bordo de un vehículo y de acuerdo con Trevilla Trejo, abrió fuego contra el personal castrense. Los elementos federales repelieron la agresión, lo que derivó en su muerte en el lugar.

Durante dicha operación, las autoridades aseguraron un arma larga, una corta, cartuchos y cargadores, 7 millones 200 mil pesos en efectivo, 965 mil dólares estadounidenses.

Tanto lo asegurado como las personas detenidas en el operativo fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

