Noticias Delcy Rodríguez dice que Venezuela tiene "los brazos abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo la ley de amnistía Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el gobierno venezolano en turno ha recibido 1,557 solicitudes para acogerse a sus beneficios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes 23 de febrero que el país está de brazos "abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo una histórica ley de amnistía promulgada el jueves, que abarca momentos clave de 27 años de chavismo.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", indicó en una alocución televisada Rodríguez, quien asumió el poder interinamente tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Unos siete millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años a causa de la crisis política y económica, entre ellos muchos dirigentes opositores que viven en el exilio.

Suman 40 los presos liberados en Venezuela

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde que entró en vigencia la Ley de Amnistía hace tres días aumentaron a 40, indicó el domingo el Foro Penal, un organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en el país.

Previamente, el organismo había verificado 16 excarcelaciones con libertad plena, una cifra muy por debajo de lo dicho el sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 1,557 solicitudes de amnistía “se están atendiendo de inmediato”, y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”.

El domingo por la tarde, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, reportó en su cuenta en la red social X que están ocurriendo “liberaciones en centros de reclusión en varios estados del país”, y cifró en 40 los casos confirmados hasta el momento.

1,557 personas han solicitado libertad por Ley de Amnistía

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró el sábado pasado que se han recibido 1,557 solicitudes para acogerse a sus beneficios, mientras organismos de defensa de los derechos humanos verificaban las excarcelaciones en virtud de la nueva normativa.

Durante un evento público, Rodríguez señaló que "se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, aseveró.

