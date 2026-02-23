Noticias

Delcy Rodríguez dice que Venezuela tiene "los brazos abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo la ley de amnistía

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el gobierno venezolano en turno ha recibido 1,557 solicitudes para acogerse a sus beneficios.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Ley de amnistía aprobada en Venezuela genera preocupación en inmigrantes en EEUU; esta es la razón

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este lunes 23 de febrero que el país está de brazos "abiertos" para recibir a quienes "quieran regresar" bajo una histórica ley de amnistía promulgada el jueves, que abarca momentos clave de 27 años de chavismo.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", indicó en una alocución televisada Rodríguez, quien asumió el poder interinamente tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

PUBLICIDAD

Unos siete millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años a causa de la crisis política y económica, entre ellos muchos dirigentes opositores que viven en el exilio.

Suman 40 los presos liberados en Venezuela

Más sobre Noticias

¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG
2 mins

¿Quién era ‘El Tuli’ y cuál fue su vínculo con ‘El Mencho’? Así fue el ataque donde falleció el operador del CJNG

América Latina
¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo
3 mins

¿Es seguro viajar a Cancún ahora? Esto dice la alerta sobre peligro en Quintana Roo

América Latina
Video: Momento en que secretario de Defensa de México informa muerte de militares y se le quiebra la voz
2 mins

Video: Momento en que secretario de Defensa de México informa muerte de militares y se le quiebra la voz

América Latina
El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron
5 mins

El Gobierno de México da detalles sobre el operativo donde murió ‘El Mencho’: Esto dijeron

América Latina
El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
Bloqueos y quema de vehículos se extienden a 12 estados de México tras operativo donde murió "El Mencho"
4 mins

Bloqueos y quema de vehículos se extienden a 12 estados de México tras operativo donde murió "El Mencho"

América Latina
Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG
3 mins

Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG

América Latina
Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad
2 mins

Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad

América Latina
Sheinbaum responde a aranceles de Trump y reitera defensa de inmigrantes
2 mins

Sheinbaum responde a aranceles de Trump y reitera defensa de inmigrantes

América Latina
Estados Unidos realiza segunda entrega de más de 65 mil kilos de suministros médicos para Venezuela
2 mins

Estados Unidos realiza segunda entrega de más de 65 mil kilos de suministros médicos para Venezuela

América Latina

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde que entró en vigencia la Ley de Amnistía hace tres días aumentaron a 40, indicó el domingo el Foro Penal, un organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en el país.

Previamente, el organismo había verificado 16 excarcelaciones con libertad plena, una cifra muy por debajo de lo dicho el sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 1,557 solicitudes de amnistía “se están atendiendo de inmediato”, y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”.

El domingo por la tarde, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, reportó en su cuenta en la red social X que están ocurriendo “liberaciones en centros de reclusión en varios estados del país”, y cifró en 40 los casos confirmados hasta el momento.

1,557 personas han solicitado libertad por Ley de Amnistía

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró el sábado pasado que se han recibido 1,557 solicitudes para acogerse a sus beneficios, mientras organismos de defensa de los derechos humanos verificaban las excarcelaciones en virtud de la nueva normativa.

PUBLICIDAD

Durante un evento público, Rodríguez señaló que "se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, aseveró.

Mira también:

Video Histórica ley de Amnistía genera expectativa máxima en Venezuela, ¿a quiénes beneficia?
Relacionados:
NoticiasVenezuelaPresos Políticos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX