Noticias Trump se pronuncia luego de la muerte de “El Mencho” y envía mensaje a México El presidente de Estados Unidos envió un mensaje a México luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a México luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses.

Este lunes 23 de febrero de 2026, Trump publicó un mensaje en su cuenta de la red Social Truth, aunque no habló directamente sobre el operativo en México donde murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Uno de los criminales más buscados por EEUU

Oseguera Cervantes era identificado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia territorio estadounidense, fenómeno que ha profundizado la crisis de sobredosis en ese país. Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su influencia internacional y fortaleció sus redes de distribución.

La Administración de Control de Drogas ( DEA, por sus siglas en inglés) lo mantenía entre sus objetivos prioritarios e incluso lo incluyó en su lista de fugitivos más buscados. Por información que condujera a su captura o condena, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( DOS), ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

CJNG, designado como organización terrorista

En 2025, la administración Trump elevó la presión contra el grupo criminal al designar al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una clasificación que amplió las herramientas legales para perseguir sus operaciones financieras y redes internacionales.

La muerte de “El Mencho” marca un momento clave en la lucha contra el narcotráfico y el combate al fentanilo en Estados Unidos. Ahora, la atención está puesta en el mensaje que emitió el presidente Trump y en las repercusiones que este hecho tendrá dentro del CJNG y en la política de seguridad bilateral.

