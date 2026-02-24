Narcotráfico

Este es el mensaje de Elon Musk sobre los cárteles mexicanos tras muerte de "El Mencho"

El dueño de Tesla hizo una fuerte afirmación en contra de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la muerte de "El Mencho", líder del CJNG.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "El Mencho": Jalisco levanta el Código Rojo y retoma actividades tras la caída del narcotrafcante

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la administración de Claudia Sheinbaum están en el ojo público luego de que este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta de México confirmó que su equipo de abogados ya evalúa proceder legalmente contra el dueño de Tesla y X (antes Twitter).

Esto luego de que el dueño de Tesla lanzara una acusación en su red social.

Notas Relacionadas

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina
3 min

¿Qué dijo el dueño de Tesla, Elon Musk, tras la muerte de "El Mencho"?

PUBLICIDAD

La controversia estalló tras un mensaje de Musk en su plataforma social, donde respondió a un video en el que Sheinbaum reiteraba que no regresaría a la "guerra contra el narco" por estar fuera del marco de la ley.

Más sobre Narcotráfico

¿Presidenta de México demandará a Elon Musk? Esto respondió a lo que dijo el dueño de X
2 mins

¿Presidenta de México demandará a Elon Musk? Esto respondió a lo que dijo el dueño de X

América Latina
Fuga de reos del penal en Puerto Vallarta y Código Rojo: ¿cuándo se desactivará la medida de seguridad tras muerte de “El Mencho”?
2 mins

Fuga de reos del penal en Puerto Vallarta y Código Rojo: ¿cuándo se desactivará la medida de seguridad tras muerte de “El Mencho”?

América Latina
¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG
3 mins

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina
Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU
2 mins

Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU

América Latina
En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco
2 mins

En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco

América Latina
El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?
3 mins

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
Colombia, Francia, México y El Salvador, incautan toneladas de cocaína en operativo conjunto; hay 6 mexicanos detenidos
2 mins

Colombia, Francia, México y El Salvador, incautan toneladas de cocaína en operativo conjunto; hay 6 mexicanos detenidos

América Latina
Pescadores en el mar Caribe temen por sus vidas tras ataques mortales de EEUU contra presuntas narcolanchas
4 mins

Pescadores en el mar Caribe temen por sus vidas tras ataques mortales de EEUU contra presuntas narcolanchas

América Latina
Así fue el ataque armado que dejó 11 víctimas en San Francisco del Rincón, Guanajuato
2 mins

Así fue el ataque armado que dejó 11 víctimas en San Francisco del Rincón, Guanajuato

América Latina

Ante esto, Elon Musk, dueño de Tesla y X afirmó:

"Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un 'plan de mejora de desempeño'".

Mensaje de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Mensaje de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Imagen Captura de pantalla X

Este comentario del empresario ocurrió el 23 de febrero, un día después de que las fuerzas federales mexicanas abatieran a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias " El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), en el estado de Jalisco.

Video 'Influencer' María Julissa reacciona tras ser vinculada con 'El Mencho'

¿Qué respondió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ante acusaciones de Elon Musk?

Cuestionada sobre estas declaraciones, la presidenta Sheinbaum señaló que sus abogados están revisando el caso: "Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados", puntualizó.

La mandataria calificó como un "absurdo" los señalamientos de que en México existe un " narcogobierno", al asegurar que este tipo de narrativas carecen de sustento y que incluso le generan "risa".

Sheinbaum señaló que, sin importar los resultados los analistas y detractores "nunca van a estar de acuerdo" con su estrategia.

Además, la presidenta subrayó que lo que importa es la opinión del pueblo mexicano y el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas de México.

PUBLICIDAD

"Lo que importa es lo que dice el pueblo... por eso nos eligieron", concluyó, minimizando el impacto de las críticas externas frente al apoyo de la mayoría de los mexicanos.

Relacionados:
NarcotráficoNemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"Elon MuskClaudia SheinbaumMéxico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX