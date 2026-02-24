Narcotráfico Este es el mensaje de Elon Musk sobre los cárteles mexicanos tras muerte de "El Mencho" El dueño de Tesla hizo una fuerte afirmación en contra de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la muerte de "El Mencho", líder del CJNG.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, y la administración de Claudia Sheinbaum están en el ojo público luego de que este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta de México confirmó que su equipo de abogados ya evalúa proceder legalmente contra el dueño de Tesla y X (antes Twitter).

Esto luego de que el dueño de Tesla lanzara una acusación en su red social.

¿Qué dijo el dueño de Tesla, Elon Musk, tras la muerte de "El Mencho"?

La controversia estalló tras un mensaje de Musk en su plataforma social, donde respondió a un video en el que Sheinbaum reiteraba que no regresaría a la "guerra contra el narco" por estar fuera del marco de la ley.

Ante esto, Elon Musk, dueño de Tesla y X afirmó:

"Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un 'plan de mejora de desempeño'".

Mensaje de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México Imagen Captura de pantalla X

Este comentario del empresario ocurrió el 23 de febrero, un día después de que las fuerzas federales mexicanas abatieran a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias " El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), en el estado de Jalisco.

¿Qué respondió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ante acusaciones de Elon Musk?

Cuestionada sobre estas declaraciones, la presidenta Sheinbaum señaló que sus abogados están revisando el caso: "Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados", puntualizó.

La mandataria calificó como un "absurdo" los señalamientos de que en México existe un " narcogobierno", al asegurar que este tipo de narrativas carecen de sustento y que incluso le generan "risa".

Sheinbaum señaló que, sin importar los resultados los analistas y detractores "nunca van a estar de acuerdo" con su estrategia.

Además, la presidenta subrayó que lo que importa es la opinión del pueblo mexicano y el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas de México.

