Violencia Así fue el ataque armado que dejó 11 víctimas en San Francisco del Rincón, Guanajuato Sujetos fuertemente armados así atacaron a balazos a las familias que convivían en un parque en México.

Once personas, en su mayoría niños, fueron víctimas de un ataque armado en el municipio de San Francisco del Rincón en el estado occidental de Guanajuato, en México.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 17 de febrero durante una convivencia entre vecinos en la colonia Renovación alrededor de las nueve de la noche, tiempo local, en un parque ubicado sobre la calle 5 de Mayo, cuando varias familias se encontraban reunidas.

A través de un comunicado, las autoridades informaron sobre el fallecimiento de una de las once vícitmas. Se trata de un hombre de 36 años por lo que expresaron sus condolencias a familiares y seres queridos.

Se detalló que de las otras 10 personas víctimas del ataque armado, 6 ya fueron dadas de alta y cuatro más todavía se encuentran hospitalizadas.

¿Cómo fue el ataque armado en San Francisco del Rincón?

De acuerdo con la testigos, varios sujetos fuertemente armados a bordo de motocicletas, llegaron al parque y sin mediar palabra abrieron fuego contra las personas que convivían en el lugar para luego huir del sitio.

Ante la agresión armada, vecinos solicitaron auxilio a las autoridades para las personas lesionadas aunque algunas fueron trasladadas por sus propios medios a distintos hospitales de la zona.

Aún se desconoce el móvil del ataque y si iba dirigido a alguien en espécifico.

Tampoco se ha informado sobre la identidad de las 11 víctimas del ataque armado.

La Fiscalia General del Estado de Guanajuato detalló que se mantiene en comunicación con otras autoridades locales para esclarecer los hechos.

Mientras que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise calificó los hechos como “un hecho absolutamente inaceptable” donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos.

Aseguró que sostendría una reunión con el Grupo de Inteligencia Operativa en materia de seguridad para dar seguimiento a este caso y reforzar las acciones en la zona.