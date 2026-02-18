EE.UU. Pescadores en el mar Caribe temen por sus vidas tras ataques mortales de EEUU contra presuntas narcolanchas Una organización de San Vicente y las Granadinas insta a los pescadores a tomar precauciones tras condenar un reciente ataque estadounidense en el Caribe oriental que causó la muerte de tres personas a bordo de una embarcación sospechosa de transportar drogas.



Una organización de San Vicente y las Granadinas está instando a los pescadores a tomar ciertas precauciones tras condenar un reciente ataque estadounidense en el Caribe oriental que causó la muerte de tres personas a bordo de una embarcación sospechosa de transportar drogas.

Winsbert Harry, presidente de la Organización Nacional de Pescadores, declaró el martes por la noche a la cadena de televisión estatal de San Vicente, SVG-TV, que le preocupaba la seguridad de los pescadores en el Caribe.

El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que había llevado a cabo ataques contra tres embarcaciones, incluida una en el mar Caribe, en los que murieron tres personas. Las autoridades no proporcionaron pruebas de que las embarcaciones transportaran drogas.

El primer ministro de Santa Lucía, Phillip J. Pierre, dijo el lunes que su gobierno "está colaborando activamente a través de los canales diplomáticos y de seguridad establecidos para verificar los hechos" tras confirmar que "hay personas que han perdido la vida". Se negó a hacer más comentarios, incluso sobre si al menos una de las víctimas era un pescador de Santa Lucía.

"Comunicaremos la información confirmada al público de manera rápida y responsable", escribió en una publicación en las redes sociales.

Mientras tanto, el exprimer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves, criticó el ataque durante su programa de radio el lunes y pidió al actual líder del archipiélago que hiciera una declaración pública.

"Aunque estas personas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, no se les puede matar sin más", declaró en Star FM. "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se puede ser juez, jurado y verdugo sin dar a las personas la oportunidad de defenderse ante un tribunal".

Preocupación ante temporada de pesca

Harry, de la organización de pescadores, señaló que el ataque se produce cuando el Caribe oriental se prepara para el pico de la temporada del atún, y muchos pescadores dependen de las capturas para su sustento.

Afirmó que los pescadores deben identificar claramente sus barcos y vigilar constantemente las embarcaciones circundantes, especialmente cuando se encuentran en alta mar. Harry también advirtió que la visibilidad es menor durante las horas previas al amanecer, cuando los pescadores suelen salir al mar.

"Nunca se sabe lo que puede pasar", afirmó, y añadió que él y otros tienen miedo de salir al mar.

La Real Fuerza Policial de San Vicente y las Granadinas dijo en un comunicado el miércoles que es consciente de las preocupaciones actuales y pidió a los pescadores que informen de inmediato sobre cualquier "residuo, avistamiento inusual o actividad inexplicable".

"Para muchos vicentinos, el mar es su medio de vida y su rutina, y cualquier incertidumbre se siente profundamente", dijo.

Los ataques estadounidenses que comenzaron en septiembre han causado la muerte de al menos 145 personas y han irritado a algunos funcionarios del Caribe, donde se han producido muchos de ellos.

Uno de esos ataques mató a dos pescadores de Trinidad y Tobago a mediados de octubre.

Demanda en EEUU

A finales del mes pasado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Massachusetts anunció que los familiares de los dos pescadores asesinados estaban demandando al gobierno de Estados Unidos "por homicidio culposo y ejecución extrajudicial". Se cree que es el primer caso de homicidio culposo desde que comenzaron los ataques el año pasado.

La ACLU afirmó que Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, se encontraban entre las seis personas asesinadas ese día cuando regresaban de Venezuela a su hogar en Trinidad y Tobago.

"Si el Gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado. Deben rendir cuentas", afirmó Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo, en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en 2025 que Estados Unidos se encuentra en "conflicto armado" con los cárteles de la droga en América Latina y ha justificado los ataques en curso, afirmando que son necesarios para detener el flujo de drogas.

Mientras tanto, los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques.

" Es absurdo y peligroso que cualquier Estado proclame unilateralmente que existe una 'guerra' para desplegar fuerza militar letal", afirmó Baher Azmy, director jurídico del Centro para los Derechos Constitucionales, en una declaración reciente. " Se trata de asesinatos a sangre fría y sin ley, asesinatos por diversión y asesinatos por espectáculo, por lo que necesitamos un tribunal que proclame la verdad y limite lo que es ilegal".

