¿Presidenta de México demandará a Elon Musk? Esto respondió a lo que dijo el dueño de X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, este martes 24 de febrero de 2026, que está considerando con sus abogados un asunto legal luego de las declaraciones que realizó el empresario multimillonario, dueño de Tesla, Elon Musk.

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal lo están viendo los abogados", señaló la presidenta mexicana.

Aunque aseguró que a ella lo que le importa es lo que le dice el pueblo y el reconocimiento a su Gobierno.

"A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las FFAA y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país y el bienestar de mexicanos y eso es lo que va a guiarnos", dijo Sheinbaum.

¿Qué le respondió Claudia Sheinbaum a Elon Musk?

Calificó de absuro lo que se dice de un presunto narcobierno en México.

"Este absurdo de que el narcogobierno, si antes era un absurdo decirlo ahora todavía más. Se cae por sí solo todas estas, ya no saben ni qué inventar, la verdad, da hasta risa leer a los comentócratas", destacó la mandataria.

Incluso hizo referencia al anterior estrategia de seguridad conocida como " abrazos, no balazos"

"Que si antes era abrazos no balazos, que si ahora se detuvo a un miembro del narco tráfico, que si al buscar la detención perdió la vida en el traslado, tampoco, puro invento, nunca van a estar de acuerdo con nosotros hagamos laque hagamos", dijo Sheinbaum.

E insistió que lo que importa es la opinión de los mexicanos.

"Lo buenos importa a nosotros es las y los mexicanos, su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre sobre todo al más vulnerable, por eso nos eligieron", señaló la presidenta de México.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Sheinbaum?

La respuesta de la mandataria mexicana se da luego de un mensaje en X que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, compartió.

Mensaje de Elon Musk contra Claudia Sheinbaum, presidenta de México Imagen Captura de pantalla X

"Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un 'plan de mejora de desempeño'"...

El mensaje de Musk fue en respuesta a otro usuario que compartió un video en donde la presidenta de México dice que "volver a la guerra contra el narco no es una opción porque en primer lugar, porque está fuera del marco de la ley".

El comentario de Musk, se da en medio del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias " El Mencho", el domingo 22 de febrero pasado en el estado de Jalisco.