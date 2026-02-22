Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", era considerado por el Departamento del Tesoro como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y además era un objetivo prioritario de la DEA.



Video ¿Por qué EEUU y México buscaban a “El Mencho”? Te decimos las razones

El narcotraficante, también conocido como “el Señor de los Gallos”, migró junto a sus padres a Estados Unidos en la década de los 80 y fue detenido en varias ocasiones por delitos menores.

Ya en los 90 comenzó a involucrarse en el narcotráfico y, después de cumplir una condena de 3 años por conspiración para distribuir heroína, Oseguera Cervantes fue deportado a México, donde años después fue uno de los fundadores del CJNG.

En 2014, tras una investigación de la DEA, un gran jurado federal del Distrito de Columbia lo acusó formalmente de múltiples cargos, entre ellos ser el líder principal de una “empresa criminal continua”.

En 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo designó como un capo bajo la Ley Kingpin, un mecanismo para designar a los líderes extranjeros del narcotráfico y que permite al gobierno estadounidense bloquear los bienes de estas organizaciones e impedir que operen en el sistema financiero de Estados Unidos.

Desde entonces se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para la DEA, que ofrecía una recompensa inicial de 10 millones de dólares y que en 2024 se incrementó a 15 millones por información que llevara a su captura.

En abril de 2022 se presentó una nueva acusación en su contra por conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo, sustancias responsables de la crisis de opioides que afecta a Estados Unidos; además, se le señaló por el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico.

Su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 y en marzo de 2025 fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

Mientras su hija, Jessica Johana Oseguera Cervantes, fue detenida en 2020 en Washington D. C. acusada de ser una de las principales lavadoras de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2021 se declaró culpable, por lo que fue condenada a 30 meses de prisión y recuperó su libertad en marzo de 2022.



