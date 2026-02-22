Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Nemesio Oseguera Cervantes y su presencia en EEUU

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", era considerado por el Departamento del Tesoro como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y además era un objetivo prioritario de la DEA.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Por qué EEUU y México buscaban a “El Mencho”? Te decimos las razones

El narcotraficante, también conocido como “el Señor de los Gallos”, migró junto a sus padres a Estados Unidos en la década de los 80 y fue detenido en varias ocasiones por delitos menores.

Ya en los 90 comenzó a involucrarse en el narcotráfico y, después de cumplir una condena de 3 años por conspiración para distribuir heroína, Oseguera Cervantes fue deportado a México, donde años después fue uno de los fundadores del CJNG.

PUBLICIDAD

En 2014, tras una investigación de la DEA, un gran jurado federal del Distrito de Columbia lo acusó formalmente de múltiples cargos, entre ellos ser el líder principal de una “empresa criminal continua”.

En 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo designó como un capo bajo la Ley Kingpin, un mecanismo para designar a los líderes extranjeros del narcotráfico y que permite al gobierno estadounidense bloquear los bienes de estas organizaciones e impedir que operen en el sistema financiero de Estados Unidos.

Notas Relacionadas

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

América Latina
2 min

Más sobre Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"

Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco
2 mins

Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco

América Latina
Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”
2 mins

Captan en video el momento exacto del enfrentamiento entre Fuerzas Federales y el CJNG en el que murió “El Mencho”

América Latina
En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco
2 mins

En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco

América Latina
El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”
4 mins

El origen del CJNG: la historia del cártel fundado por “El Mencho”

América Latina
Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”
2 mins

Sheinbaum reconoce al Gabinete de Seguridad tras operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”

América Latina
¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?
3 mins

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG
2 mins
ÚLTIMA HORA

Gobierno de México confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder y fundador del CJNG

América Latina
Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad
2 mins

Fuentes Federales Confirman a N+ la Muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” Durante Operativo de Seguridad

América Latina
Qué se sabe del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez mientras hacía una transmisión en vivo
2 mins

Qué se sabe del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez mientras hacía una transmisión en vivo

América Latina
En un minuto: Detienen en México a alias 'Don Rodo' hermano de ‘El Mencho’
1:09

En un minuto: Detienen en México a alias 'Don Rodo' hermano de ‘El Mencho’

América Latina

Desde entonces se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para la DEA, que ofrecía una recompensa inicial de 10 millones de dólares y que en 2024 se incrementó a 15 millones por información que llevara a su captura.

En abril de 2022 se presentó una nueva acusación en su contra por conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo, sustancias responsables de la crisis de opioides que afecta a Estados Unidos; además, se le señaló por el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico.

Notas Relacionadas

Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco

Llegan restos de Nemesio Oseguera alias “el Mencho” a la CDMX tras Operativo en Jalisco

América Latina
2 min

Su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 y en marzo de 2025 fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

Mientras su hija, Jessica Johana Oseguera Cervantes, fue detenida en 2020 en Washington D. C. acusada de ser una de las principales lavadoras de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, en 2021 se declaró culpable, por lo que fue condenada a 30 meses de prisión y recuperó su libertad en marzo de 2022.

Notas Relacionadas

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

¿Quién es Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho", líder del CJNG?

América Latina
3 min


ER

Video “Pensé que era el último día de mi vida”: Niña logra llegar a Houston tras muerte de “El Mencho”
Relacionados:
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"NarcotráficoCrimen Organizado

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX