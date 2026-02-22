En imágenes: El operativo del Gobierno de México en el que murió “El Mencho” en Jalisco
La muerte de 'El Mencho' ha cuasado violencia en distintos estados de México, principalmente en Jalisco y Michoacán.
Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados
Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Nueva Generación (CNG), murió este domingo 22 de febrero tras un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que ha destado una ola de violencia en diversos estados de México.
Jalisco, que albergará cuatro partidos del Mundial 2026, también es bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Vista del lugar donde tropas del Ejército Mexicano abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".
Imagen STRINGER/Anadolu via AFP
Un hombre extingue un camión en llamas, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco.
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Un miembro de la Guardia Nacional se encuentra cerca de un autobús incendiado, incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad prioritario, en una de las principales avenidas de Zapopan.
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Peatones pasan junto a autobuses calcinados que fueron incendiados en una carretera de Guadalajara, Jalisco, México.
Imagen Refugio Ruiz/AP
Un oficial de policía hace guardia junto a un vehículo calcinado después de que fue incendiado, en una carretera en Guadalajara, estado de Jalisco, México.
Imagen Alejandra Leyva/AP
Video Bloqueos e incendios hoy paralizan Colima, México, tras ola violenta por operativo contra CJNG y muerte de "El Mencho"
Peatones pasan junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán.
Imagen Armando Solis/AP
Soldados hacen guardia en Cointzio, estado de Michoacán.
Imagen Armando Solis/AP
Un hombre anda en bicicleta junto a una tienda de conveniencia incendiada en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
Imagen Alfredo Valadez/AP
Video EEUU emite alerta de viaje para cinco estados de México por violencia tras muerte de 'El Mencho'
Civiles armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, en el oeste de México.
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Un taxi incendiado, presuntamente incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco.
Imagen GUILLERMO ARIAS/AFP
Un miembro de la Fiscalía vigila cerca de un autobús en llamas en una de las avenidas principales, luego de que el autobús fuera incendiado por grupos del crimen organizado.
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Personal del Ejército Mexicano vigila los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Tlaquepaque, Jalisco.
Imagen ULISES RUIZ/AFP
Video Rubén Osegura “El Mencho” es considerado el nuevo “Chapo”