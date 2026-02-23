Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG Esto es lo que se sabe sobre la fortuna de "El Mencho" líder y fundador del CJNG.

Tras años de ser el objetivo prioritario de las agencias de seguridad en México y Estados Unidos, el gobierno mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias " El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

Como te hemos informado en N+ Univision, el operativo se ejecutó este domingo 22 de febrero bajo una estrategia de inteligencia de alto nivel que logró cercar al capo en su zona de influencia, según las autoridades mexicanas.

No solo hay dudas acerca de quién podría suplirlo como líder máximo del CJNG sino incluso sobre su fortuna y quién la manejaba, así que aquí te decimos lo que se sabe del dinero de " El Mencho".

¿Quién manejaba la fortuna de "El Mencho y cómo murió?

La caída de "El Mencho" vino acompañada del golpe a su círculo de mayor confianza. También, gracias a labores de inteligencia, se identificó a Hugo “H”, alias “ El Tuli”, como el principal operador logístico y financiero del capo. " El Tuli" no solo era el encargado de mover el dinero, sino que gozaba de la confianza del líder del CJNG.

De acuerdo con el ejército mexicano, " El Tuli" fue ubicado en El Grullo, Jalisco, donde luego del abatimiento de " El Mencho", coordinaba bloqueos en vías de comunicación e incendios de vehículos, ataques directos a instalaciones de la Guardia Nacional, bases militares y hasta ofrecía el pago de recompensas de más de $1,150 dólares (20,000 pesos mexicanos) por cada militar mexicano asesinado.

Cuando las autoridades lo detectaron, desplegaron la unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Al ser localizado, Hugo "H" intentó escapar agrediendo al personal militar, quienes repelieron el ataque, lo que resultó en su muerte. Al momento de su caída, "El Tuli" transportaba una suma de 7 millones 200 mil pesos (equivalente a alrededor de 415,000 dólares), y otros 965 mil dólares en efectivo, además de armas de alto poder.

¿De cuánto era la fortuna de "El Mencho"?

Antes de su caída, las autoridades habían revelado datos de la fortuna de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. De acuerdo con un informe de la Administración para el Control de Drogas ( DEA) publicado en 2019, " El Mencho" era considerado uno de los capos más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de 1,000 millones de dólares.



A diferencia de otros narcotraficantes que invertían en lujos excesivamente visibles que delataban su posición, la DEA señaló que " El Mencho" utilizaba una red diversificada de empresas legítimas para lavar dinero. El reporte de la DEA de 2019 destacaba:

El dinero se movía a través de negocios de bienes raíces, centros comerciales, restaurantes y hasta empresas agrícolas.

Su fortuna no solo provenía del tráfico de drogas (fentanilo, cocaína y metanfetamina), sino del control de economías locales y el robo de combustible ( huachicol ).

). Las ganancias del CJNG se extendían por varios continentes, lo que le permitía mantener una estructura paramilitar capaz de desafiar directamente al Estado.

No hay datos más recientes sobre la cantidad de dinero que tenía " El Mencho" a base del terror y muertes que provocó por casi 15 años.