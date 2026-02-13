ÚLTIMA HORA Noticias Presidenta de México aclara: ataque cerca de El Soyate, Zacatecas, no era contra los Aguilar y da detalles Claudia Sheinbaum, aclaró que el ataque registrado cerca de El Soyate, en el estado de Zacatecas, no estaba dirigido contra la familia del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el ataque registrado en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas (México), cerca del rancho El Soyate, propiedad del cantante Pepe Aguilar, no estaba dirigido contra él ni su familia. La mandataria ofreció detalles sobre lo ocurrido y pidió evitar la difusión de rumores.

Sheinbaum descarta ataque directo contra los Aguilar

Durante su conferencia matutina del viernes 13 de febrero de 2026, la presidenta desmintió versiones que apuntaban a una agresión directa contra la familia Aguilar. Explicó que el incidente se produjo cuando ellos transitaban por una zona donde se realizaba un operativo de seguridad.

Según la mandataria, la familia de Pepe Aguilar coincidió con el despliegue en el lugar sin tener relación con los hechos ni ser objetivo de algún ataque. “Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron tirados, atacados; no tenía que ver ni con ellos ni con nada”, afirmó Claudia Sheinbaum.

La presidenta subrayó que el suceso no estaba dirigido contra los artistas ni su entorno cercano, por lo que pidió no generar especulaciones. Reiteró que el contexto del operativo explica lo ocurrido y que no existía una amenaza específica contra la familia Aguilar.

Familia Aguilar se encuentra fuera de peligro

Destacó que, tras el incidente, se estableció comunicación directa con los involucrados para garantizar su seguridad. “Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección”, señaló.

Sheinbaum insistió en que las autoridades brindarán toda la información necesaria con transparencia. “ No era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, puntualizó.

La presidenta aseguró que el gobierno federal continuará informando sobre los avances y detalles del caso, al tiempo que reiteró que la familia Aguilar se encuentra a salvo y sin riesgo tras el incidente.

Polémica en redes sociales rodea a los Aguilar

Antes de las aclaraciones oficiales, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a un supuesto ataque directo contra Pepe Aguilar o incluso contra su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal.

Ambos artistas han estado recientemente en el centro de la polémica mediática por su relación sentimental, especialmente por la historia previa del intérprete con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti.