ÚLTIMA HORA
Noticias

Presidenta de México aclara: ataque cerca de El Soyate, Zacatecas, no era contra los Aguilar y da detalles

Claudia Sheinbaum, aclaró que el ataque registrado cerca de El Soyate, en el estado de Zacatecas, no estaba dirigido contra la familia del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Llega a Cuba ayuda humanitaria enviada por México; presidenta Sheinbaum sigue gestiones con EEUU para envíos de petróleo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el ataque registrado en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas (México), cerca del rancho El Soyate, propiedad del cantante Pepe Aguilar, no estaba dirigido contra él ni su familia. La mandataria ofreció detalles sobre lo ocurrido y pidió evitar la difusión de rumores.

Sheinbaum descarta ataque directo contra los Aguilar

PUBLICIDAD

Durante su conferencia matutina del viernes 13 de febrero de 2026, la presidenta desmintió versiones que apuntaban a una agresión directa contra la familia Aguilar. Explicó que el incidente se produjo cuando ellos transitaban por una zona donde se realizaba un operativo de seguridad.

Según la mandataria, la familia de Pepe Aguilar coincidió con el despliegue en el lugar sin tener relación con los hechos ni ser objetivo de algún ataque. “Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo y por esa razón fueron tirados, atacados; no tenía que ver ni con ellos ni con nada”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Más sobre Noticias

México envía ayuda humanitaria a Cuba: arriban buques con suministros en medio de bloqueo
2 mins

México envía ayuda humanitaria a Cuba: arriban buques con suministros en medio de bloqueo

América Latina
México niega uso de drones en la frontera tras cierre de aeropuerto de El Paso
1 mins

México niega uso de drones en la frontera tras cierre de aeropuerto de El Paso

América Latina
Las carreteras de México más inseguras: ¿Cuáles son las autopistas donde roban más?
2 mins

Las carreteras de México más inseguras: ¿Cuáles son las autopistas donde roban más?

América Latina
Localizan a senadora indígena colombiana Aída Quilcué junto a su equipo de seguridad, confirma Ministro de Defensa
2 mins

Localizan a senadora indígena colombiana Aída Quilcué junto a su equipo de seguridad, confirma Ministro de Defensa

América Latina
Liberan a Juan Pablo Guanipa: Hijo del opositor de Venezuela revela dónde está
1 mins

Liberan a Juan Pablo Guanipa: Hijo del opositor de Venezuela revela dónde está

América Latina
Mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”
1 mins

Mineros mexicanos secuestrados en Sinaloa fueron asesinados “porque los confundieron”

América Latina
EEUU ataca embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos "narcoterroristas"; es la segunda en lo que va de febrero
1 mins

EEUU ataca embarcación en el Pacífico y mata a dos presuntos "narcoterroristas"; es la segunda en lo que va de febrero

América Latina
México pide a Estados Unidos quitar sanción para enviar petróleo a Cuba: Enviará más apoyo
2 mins

México pide a Estados Unidos quitar sanción para enviar petróleo a Cuba: Enviará más apoyo

América Latina
México brinda protección consular a inmigrante que recibió golpiza de ICE en Minnesota
2 mins

México brinda protección consular a inmigrante que recibió golpiza de ICE en Minnesota

América Latina
Embajador Johnson reconoce a México tras detención de líder de 'Los Salazar', ligado al Cártel de Sinaloa
2 mins

Embajador Johnson reconoce a México tras detención de líder de 'Los Salazar', ligado al Cártel de Sinaloa

América Latina

La presidenta subrayó que el suceso no estaba dirigido contra los artistas ni su entorno cercano, por lo que pidió no generar especulaciones. Reiteró que el contexto del operativo explica lo ocurrido y que no existía una amenaza específica contra la familia Aguilar.

Familia Aguilar se encuentra fuera de peligro

Destacó que, tras el incidente, se estableció comunicación directa con los involucrados para garantizar su seguridad. “Ellos afortunadamente todos están bien y desde el momento que ocurrió hubo comunicación con ellos para su protección”, señaló.

Sheinbaum insistió en que las autoridades brindarán toda la información necesaria con transparencia. “ No era un ataque a ellos, ni mucho menos, sino que en ese momento pasaron por un lugar”, puntualizó.

La presidenta aseguró que el gobierno federal continuará informando sobre los avances y detalles del caso, al tiempo que reiteró que la familia Aguilar se encuentra a salvo y sin riesgo tras el incidente.

PUBLICIDAD

Polémica en redes sociales rodea a los Aguilar

Antes de las aclaraciones oficiales, en redes sociales circularon versiones que apuntaban a un supuesto ataque directo contra Pepe Aguilar o incluso contra su hija Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal.

Ambos artistas han estado recientemente en el centro de la polémica mediática por su relación sentimental, especialmente por la historia previa del intérprete con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti.

JICM

Relacionados:
NoticiasClaudia SheinbaumPepe AguilarÁngela AguilarChristian Nodalataque

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX