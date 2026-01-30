Christian Nodal Ángela Aguilar y violinista de Nodal frente a frente tras polémica: así se reencontraron Los rumores sobre el presunto despido de la violinista de Christian Nodal terminaron durante uno de los conciertos que ofreció el cantante en León, México. En las últimas semanas, Esmeralda Camacho había sido relacionada sentimentalmente con el esposo de Ángela Aguilar.



Ángela Aguilar y la violinista de Christian Nodal estuvieron frente a frente luego de la polémica que se desató con la artista, quien supuestamente habría dado a entender en redres que tendría un romance con intérprete de ‘Adiós Amor’.

Así apareció Christian Nodal con su violinista

La noche del jueves 29 de enero, Christian Nodal se presentó en el Palenque de la Feria de León, en México, acompañado de su grupo de mariachis y la violinista Esmeralda Camacho, conocida en redes como ‘Esmeralda Canapé’.

Según reportes de ‘Ventaneando’, Nodal y Esmeralda no mostraron ningún tipo de interacción durante la velada. Sin embargo, su inclusión en el show del sonorense acabó con los rumores de un supuesto despido por los presuntos celos de Ángela Aguilar, quien también se encontraba en el recinto.

De acuerdo con videos que circulan en TikTok e información del sitio Las Top News, de la periodista Mandy Fridmann, la violinista se habría mantenido en un rol estrictamente profesional durante la velada. Mientras que Nodal habría evitado interactuar de manera cercana con sus músicos.

Esmeralda Camacho es violinista de Nodal. Imagen elytorres_91 TikTok / chismecito124 TikTok

Ángela Aguilar frente a la violinista

En las imágenes difundidas en redes también se puede apreciar a Ángela Aguilar sentada frente al escenario y, aparentemente, de frente a la violinista.

Durante el show, a la hija de Pepe Aguilar se le pudo ver coreando y mostrando su apoyo a su esposo, quien en varias ocasiones presumió sus nuevos tatuajes: en la mano el nombre de ‘Ángela’ y en el cuello, una ‘N’.

Violinista de Nodal rompe el silencio

Al término del concierto de Nodal, Esmeralda Camacho fue abordada por un reportero de ‘Ventaneando’, a quien declaró que continuaba con su trabajo.

“Ay, no, no (me han corrido)”, dijo. “Sí, sí, sí, todo super bien (con Nodal y Ángela). Ay, me van a regañar… Ya me voy, pero te agradezco mucho (…) No puedo hablar”, subrayó.

La polémica con la violinista de Nodal

En diciembre de 2025 cobraron relevancia videos de Christian Nodal conviviendo con su violinista, Esmeralda Camacho, durante los conciertos que ofreció en México en agosto del mismo año.

Desde entonces, la joven comenzó a ser relacionada sentimentalmente con el intérprete, de 27 años. Incluso, algunos atribuyeron que los accesorios con los que ella se dejaba ver en sus redes eran una presunta señal de su cercanía con Nodal.

Posteriormente surgió la teoría de que, supuestamente, Esmeralda había sido despedida por presuntos celos de Ángela Aguilar. Estos rumores fueron desmentidos por el equipo del cantante, según información de la periodista Flor Rubio.

“La respuesta que me dan como equipo de Christian Nodal es que la información es totalmente falsa. Ella continúa trabajando con ellos en el equipo… continúa siendo parte de Christian Nodal”, dijo.

Finalmente, la periodista Adri Toval reportó en su canal de YouTube que tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar estarían molestos con la violinista por supuestamente fingir un romance.

“Están muy sorprendidos con la actitud de la violinista. Sobre todo porque últimamente ella ha subido videos como dando a entender que es la amante de Nodal. El artista está aparentemente incómodo, molesto con esta chica porque todos creían que ella era una buena persona, pero resultó que no (…) según la percepción que tiene el equipo de Christian y músicos, es que la chica quiere ganar fama y atención”, declaró el 14 de enero.