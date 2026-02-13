Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este viernes 13 de febrero de 2026? Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones. Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

Su comportamiento influye en millones de personas en México, pues factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el contexto económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, es importante conocer cómo se mueve el mercado cambiario y cuál es el precio del dólar hoy, viernes 13 de febrero de 2026.

Decisión de Trump y EPA impulsa expectativa económica

El 12 de febrero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump, junto con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), anunció la revocación de la llamada “declaración de peligro”, que permitía regular emisiones contaminantes.

La medida fue presentada como un intento por reducir regulaciones y abaratar costos en sectores estratégicos como el automotriz y el energético, con el objetivo de impulsar la inversión, la producción y el crecimiento económico.

En los mercados financieros, este tipo de decisiones suele interpretarse como una señal favorable para la actividad económica de Estados Unidos. Una perspectiva de mayor crecimiento, menor carga regulatoria y aumento en la inversión puede fortalecer al dólar frente a monedas emergentes, incluido el peso mexicano.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.2000 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las recientes decisiones en Estados Unidos, como la revocación de regulaciones ambientales anunciada por Trump y la EPA, han generado expectativas de mayor crecimiento e inversión en ese país.