Christian Nodal ¿Nodal extraña a su hija Inti?: amigo de Ángela Aguilar revela cómo lo ha visto Kunno, quien mantiene una amistad con el sonorense, compartió qué es lo que sabe sobre su sentir por estar lejos de su pequeña, a la que procreó con Cazzu.



Christian Nodal no habría visto a su hija Inti, a quien procreó con Cazzu, desde hace ocho meses, cuando la pequeña visitó la Ciudad de México con su mamá y sostuvieron un encuentro de sólo horas.

El pasado diciembre, los abogados del sonorense aseguraron en un comunicado que a él “no hay nada que le gustaría más que ver y convivir” con su retoño.

“Sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal”, explicaron.

¿Nodal extraña a Inti?

Aunque últimamente Christian Nodal se ha mantenido hermético en cuanto a lo que siente porque Inti no está creciendo a su lado, Kunno, con quien mantiene una amistad al igual que Ángela Aguilar, brindó un poco de claridad al respecto.

De acuerdo con un reportaje transmitido este 27 de enero en el programa Hoy, el ‘influencer’ fue cuestionado acerca de si “ha notado que ‘El Forajido’ extrañe” a su niña.

“Pues cada persona con su situación, ¿no? O sea, yo la verdad tampoco es un tema que le toco porque no es algo que a mí me corresponde, ¿me explico?”, respondió.

“Yo al final de cuentas soy su amigo. Si, de repente… uno se puede dar cuenta cuando uno está agüitado o no, entonces pues vas y dices: ‘¡Ey, ¿qué onda?! ¡Vamos, pa’ arriba pues!’”, agregó.

El creador de contenido aseveró que le da ánimos al intérprete de ‘De los besos que te di’ sin abordar directamente el asunto: “Andar ahí tocando fibras que no”.

Cazzu afirma que Nodal puede ver a su hija

En octubre de 2025, Cazzu afirmó que tenía la disposición para que se lograra que Nodal se reuniera con Inti, que acababa de cumplir 2 años.

La trapera relató que uno de los representantes del compositor “se comunicó” para preguntar si su cliente podía encontrarse con la menor.

“Se le dijo que sí. Él sabe que eso puede hacerlo. De ahí a que suceda, veremos”, externó ante el micrófono de Despierta América.

“Yo no tengo ningún problema en que la vea. Siempre lo he dicho. Es su papá, y eso no cambia”, subrayó tajantemente.