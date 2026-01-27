Christian Nodal

¿Nodal extraña a su hija Inti?: amigo de Ángela Aguilar revela cómo lo ha visto

Kunno, quien mantiene una amistad con el sonorense, compartió qué es lo que sabe sobre su sentir por estar lejos de su pequeña, a la que procreó con Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años

Christian Nodal no habría visto a su hija Inti, a quien procreó con Cazzu, desde hace ocho meses, cuando la pequeña visitó la Ciudad de México con su mamá y sostuvieron un encuentro de sólo horas.

El pasado diciembre, los abogados del sonorense aseguraron en un comunicado que a él “no hay nada que le gustaría más que ver y convivir” con su retoño.

PUBLICIDAD

“Sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal”, explicaron.

¿Nodal extraña a Inti?

Más sobre Christian Nodal

Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años
1:00

Cazzu es señalada por presuntamente darle bebida con cafeína a su hija de 2 años

Univision Famosos
Ángela Aguilar “sí va a ser ser mamá”, pero hay “noticias malas”: esto revela Bis La Médium
0:56

Ángela Aguilar “sí va a ser ser mamá”, pero hay “noticias malas”: esto revela Bis La Médium

Univision Famosos
Pepe Aguilar lamenta “hate” hacia Ángela, pero tiene esperanza: “Regresarán los fans que se merece”
2 mins

Pepe Aguilar lamenta “hate” hacia Ángela, pero tiene esperanza: “Regresarán los fans que se merece”

Univision Famosos
Nodal se hace nuevo tatuaje en el cuello ¿ahora qué se puso?
0:47

Nodal se hace nuevo tatuaje en el cuello ¿ahora qué se puso?

Univision Famosos
¿Cazzu y Ángela Aguilar usan el mismo anillo? Lo que se dice de la joya
0:28

¿Cazzu y Ángela Aguilar usan el mismo anillo? Lo que se dice de la joya

Univision Famosos
Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante
2 mins

Ex de Nodal asegura que le desearon la muerte tras compartir fotos de cuando era novia del cantante

Univision Famosos
Exnovia de Nodal responde si teme que “Angelita” le “reclame” por fotos con el cantante
0:58

Exnovia de Nodal responde si teme que “Angelita” le “reclame” por fotos con el cantante

Univision Famosos
Ex de Nodal se pronuncia tras revelar fotos inéditas con él de su noviazgo: “Pobre muchacha”
0:58

Ex de Nodal se pronuncia tras revelar fotos inéditas con él de su noviazgo: “Pobre muchacha”

Univision Famosos
¿Cazzu abre fuego contra Nodal? “Se enamoran como yo de cualquier estúpido”
0:58

¿Cazzu abre fuego contra Nodal? “Se enamoran como yo de cualquier estúpido”

Univision Famosos
Ángela Aguilar presume candente vestido rojo y Nodal reacciona sin guardarse nada ante todos
0:47

Ángela Aguilar presume candente vestido rojo y Nodal reacciona sin guardarse nada ante todos

Univision Famosos

Aunque últimamente Christian Nodal se ha mantenido hermético en cuanto a lo que siente porque Inti no está creciendo a su lado, Kunno, con quien mantiene una amistad al igual que Ángela Aguilar, brindó un poco de claridad al respecto.

De acuerdo con un reportaje transmitido este 27 de enero en el programa Hoy, el ‘influencer’ fue cuestionado acerca de si “ha notado que ‘El Forajido’ extrañe” a su niña.

“Pues cada persona con su situación, ¿no? O sea, yo la verdad tampoco es un tema que le toco porque no es algo que a mí me corresponde, ¿me explico?”, respondió.

“Yo al final de cuentas soy su amigo. Si, de repente… uno se puede dar cuenta cuando uno está agüitado o no, entonces pues vas y dices: ‘¡Ey, ¿qué onda?! ¡Vamos, pa’ arriba pues!’”, agregó.

El creador de contenido aseveró que le da ánimos al intérprete de ‘De los besos que te di’ sin abordar directamente el asunto: “Andar ahí tocando fibras que no”.

Cazzu afirma que Nodal puede ver a su hija

En octubre de 2025, Cazzu afirmó que tenía la disposición para que se lograra que Nodal se reuniera con Inti, que acababa de cumplir 2 años.

La trapera relató que uno de los representantes del compositor “se comunicó” para preguntar si su cliente podía encontrarse con la menor.

“Se le dijo que sí. Él sabe que eso puede hacerlo. De ahí a que suceda, veremos”, externó ante el micrófono de Despierta América.

PUBLICIDAD

“Yo no tengo ningún problema en que la vea. Siempre lo he dicho. Es su papá, y eso no cambia”, subrayó tajantemente.

@famososunivision

"Me encantaría" 🥹💖 ¡Nodal confiesa si desea que Inti esté a su lado en evento como su futura boda religiosa con Ángela! ✨🙏 Nodal ÁngelaAguilar BodaReligiosa AmorEterno Inti ConfesionesDeAmor MomentosMágicos Cazzu ParejasFamosas SueñosHechosRealidad viral famosos celebridades icons entretenimiento fyp fypシ゚viral noticias social

♬ sonido original - Famosos - Famosos
Relacionados:
Christian NodalInti González CazzuchelliHijos de famososCazzuÁngela Aguilar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX