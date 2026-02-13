Pepe Aguilar Reportan ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar: ¿fue contra Nodal y Ángela? Esto se sabe La noche de este 12 de febrero, el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, confirmó que se registró un ataque armado en la comunidad de Teyahua, en el municipio de Villanueva, cerca de la propiedad del cantante.



Video Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

La noche de este 12 de febrero se dio a conocer que un ataque armado ocurrió cerca de ‘El Soyate’, rancho de Pepe Aguilar.

La información fue compartida por el comunicador Mariano Osorio por medio de un mensaje en X (antes Twitter).

“Ataque armado cerca del rancho ‘El Soyate’, propiedad de Pepe Aguilar”, escribió.

El también locutor de radio, que ha entrevistado en diversas ocasiones al cantante, difundió igualmente el mensaje que brindó al respecto el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza.

“Hace unos momentos, de acuerdo con lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas”, dijo el funcionario.

¿El ataque fue contra Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Por su parte, Agencia Reforma detalló que “el convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fue atacado mientras circulaba de Zacatecas a la Ciudad de México, de acuerdo con versiones extraoficiales”.

El diario añade que, “según la información recabada, iba una unidad avanzada de la Policía Estatal y, en la retaguardia, una escolta con elementos militares. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy”.

Presuntamente, añaden, “la caravana empezó a ser seguida por drones y posteriormente le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento”.

El medio asegura que “fuentes cercanas a la familia Aguilar aseguraron que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos”.