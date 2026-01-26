Cazzu ¿Cazzu estrena romance?: hombre cercano a la cantante levanta sospechas por hacerse el mismo tatuaje que ella Un misterioso hombre que parece acompañar a Cazzu por todos lados habría levantado sospechas de romance con la cantante por un tatuaje que ella también luce.



Video Mientras Ángela Aguilar luce candente vestido, su prima aparece en bikini ¡y Cazzu reacciona!

Un hombre cercano a Cazzu levantó sospechas de romance con la cantante por lucir el mismo tatuaje que ella.

Las especulaciones tomaron fuerza luego de que el presunto guardaespaldas de Cazzu se dejara ver con la palabra “Latinaje” tatuada en uno de sus brazos.

El tema fue retomado por Alex Rodríguez en la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda! de este 26 de enero, donde el presentador señaló que este tatuaje podría ser sinónimo de “lealtad” y no de un romance entre ellos.

Tito se tatuó la palabra "Latinaje" igual que Cazzu. Imagen Tito Gómez / Instagram



“Hay un detalle que no ha pasado desapercibido. El guardaespaldas de Cazzu, ya conocido en redes como ‘Papacito Titi’, se hizo el mismo tatuaje que tiene la cantante en el brazo. Los dos tienen la palabra ‘Latinaje’, nombre de su álbum y de la gira, y claro, el detalle ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones”, declaró.

“Aunque muchos ya quieren ver a Cazzu estrenando novio, en este caso podría tratarse simplemente de lealtad, respeto, protección hacia ella o simplemente porque es fan de Cazzu”, subrayó.

Se ha dejado ver cercano a Inti. Imagen EllaOnline / Instagram

¿Quién es el supuesto guardaespaldas de Cazzu?

Titi Gómez sería el nombre del supuesto guardaespaldas de Cazzu. Según información de su cuenta de Instagram, sería de origen argentino, y desde "hace tiempo" estaría a cargo de la seguridad de la cantante y de Inti, la hija de Nodal.

Titi Gómez Imagen Titi Gómez / Instagram