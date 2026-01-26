Cazzu

¿Cazzu estrena romance?: hombre cercano a la cantante levanta sospechas por hacerse el mismo tatuaje que ella

Un misterioso hombre que parece acompañar a Cazzu por todos lados habría levantado sospechas de romance con la cantante por un tatuaje que ella también luce.

Un hombre cercano a Cazzu levantó sospechas de romance con la cantante por lucir el mismo tatuaje que ella.

Las especulaciones tomaron fuerza luego de que el presunto guardaespaldas de Cazzu se dejara ver con la palabra “Latinaje” tatuada en uno de sus brazos.

El tema fue retomado por Alex Rodríguez en la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda! de este 26 de enero, donde el presentador señaló que este tatuaje podría ser sinónimo de “lealtad” y no de un romance entre ellos.

Imagen Tito Gómez / Instagram

“Hay un detalle que no ha pasado desapercibido. El guardaespaldas de Cazzu, ya conocido en redes como ‘Papacito Titi’, se hizo el mismo tatuaje que tiene la cantante en el brazo. Los dos tienen la palabra ‘Latinaje’, nombre de su álbum y de la gira, y claro, el detalle ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones”, declaró.

“Aunque muchos ya quieren ver a Cazzu estrenando novio, en este caso podría tratarse simplemente de lealtad, respeto, protección hacia ella o simplemente porque es fan de Cazzu”, subrayó.

Imagen EllaOnline / Instagram

¿Quién es el supuesto guardaespaldas de Cazzu?

Titi Gómez sería el nombre del supuesto guardaespaldas de Cazzu. Según información de su cuenta de Instagram, sería de origen argentino, y desde "hace tiempo" estaría a cargo de la seguridad de la cantante y de Inti, la hija de Nodal.

Imagen Titi Gómez / Instagram


No está claro si Titi es guardaespaldas de Cazzu o si forma parte del equipo de trabajo de la intérprete. Sin embargo, en las imágenes que él mismo ha compartido en Instagram ha dejado entrever que cuenta con un entrenamiento en seguridad.

