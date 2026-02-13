Pepe Aguilar

Pepe Aguilar reacciona a reportes de supuesto ataque cerca de su rancho: ¿cómo están él y su familia?

El cantante se pronunció luego de que surgieran reportes de que supuestamente habría ocurrido un enfrentamiento armado cerca de su rancho, en Zacatecas. Él indicó cómo está, al igual que sus seres queridos.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Pepe Aguilar reaccionó en un comunicado oficial a los reportes acerca de un presunto ataque armado cerca de su rancho, ‘El Soyate’, en Zacatecas.

“Aclaración: Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra”, escribió al inicio de su mensaje.

PUBLICIDAD

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, sentenció.

El cantautor afirmó que “en la zona cercana a mi casa y al rancho” de su hija Ángela, “actualmente se lleva a cabo un operativo activo”, tal y como lo explicó el secretario general de gobierno del estado.

Más sobre Pepe Aguilar

Reportan ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar: ¿fue contra Nodal y Ángela? Esto se sabe
1 mins

Reportan ataque cerca de rancho de Pepe Aguilar: ¿fue contra Nodal y Ángela? Esto se sabe

Univision Famosos
Pepe Aguilar habla de “la cigüeña” y de los planes de Ángela y Nodal con un bebé
0:57

Pepe Aguilar habla de “la cigüeña” y de los planes de Ángela y Nodal con un bebé

Univision Famosos
Pepe Aguilar lamenta “hate” hacia Ángela, pero tiene esperanza: “Regresarán los fans que se merece”
2 mins

Pepe Aguilar lamenta “hate” hacia Ángela, pero tiene esperanza: “Regresarán los fans que se merece”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar aparece con la Santa Muerte, le llueven críticas y responde: “Ignorantes”
1:00

Hijo de Pepe Aguilar aparece con la Santa Muerte, le llueven críticas y responde: “Ignorantes”

Univision Famosos
Nodal reacciona a su fiestón de cumpleaños al que sus papás habrían cancelado: esto dijo
0:56

Nodal reacciona a su fiestón de cumpleaños al que sus papás habrían cancelado: esto dijo

Univision Famosos
Nodal recibe caballo como obsequio de cumpleaños: ¿se lo regaló Pepe o Ángela Aguilar?
0:53

Nodal recibe caballo como obsequio de cumpleaños: ¿se lo regaló Pepe o Ángela Aguilar?

Univision Famosos
Nodal celebró su cumple con los Aguilar, pero sin su familia: esto dijo Ángela sobre los invitados
1:00

Nodal celebró su cumple con los Aguilar, pero sin su familia: esto dijo Ángela sobre los invitados

Univision Famosos
La increíble cantidad que Pepe Aguilar habría cobrado por asistir a la charreada en Zacatecas
1:03

La increíble cantidad que Pepe Aguilar habría cobrado por asistir a la charreada en Zacatecas

Univision Famosos
Los Aguilar regalan roscas de Reyes tras polémica de Ángela y Nodal por aventar juguetes a niños
2 mins

Los Aguilar regalan roscas de Reyes tras polémica de Ángela y Nodal por aventar juguetes a niños

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar fue ignorada por fans? Video con Pepe Aguilar y Nodal desata polémica
0:43

¿Ángela Aguilar fue ignorada por fans? Video con Pepe Aguilar y Nodal desata polémica

Univision Famosos

“Esa es la situación real que se vive en este momento”, indicó el intérprete de éxitos como ‘Me estoy acostumbrando a ti’ y ‘Miedo’.

“Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, anotó.

“Les mando un abrazo con respeto y gratitud”, concluyó.

Pepe Aguilar emitió un comunicado.
Pepe Aguilar emitió un comunicado.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

¿Qué se reportó sobre el presunto ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar?

La noche de este 12 de febrero, medios de comunicación como TVyNovelas, SDP Noticias y La Jornada informaron acerca de un presunto ataque armado cerca del rancho de Pepe Aguilar, ‘El Soyate’.

Por su parte, el comunicador Mariano Osorio reportó en X (antes Twitter): “Ataque armado cerca del rancho ‘El Soyate’, propiedad de Pepe Aguilar”.

Además, retomó las declaraciones del secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, quien confirmó el enfrentamiento en la comunidad de Teyahua, en el municipio de Villanueva, cerca de la propiedad del cantante.

“Hace unos momentos, de acuerdo con lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas”, explicó.

Sin embargo, él no mencionó que el artista ni a sus seres queridos estuvieran involucrados en el percance.

Relacionados:
Pepe AguilarÁngela AguilarChristian NodalFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX