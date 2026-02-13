Pepe Aguilar Pepe Aguilar reacciona a reportes de supuesto ataque cerca de su rancho: ¿cómo están él y su familia? El cantante se pronunció luego de que surgieran reportes de que supuestamente habría ocurrido un enfrentamiento armado cerca de su rancho, en Zacatecas. Él indicó cómo está, al igual que sus seres queridos.



Pepe Aguilar reaccionó en un comunicado oficial a los reportes acerca de un presunto ataque armado cerca de su rancho, ‘El Soyate’, en Zacatecas.

“Aclaración: Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra”, escribió al inicio de su mensaje.

“Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, sentenció.

El cantautor afirmó que “en la zona cercana a mi casa y al rancho” de su hija Ángela, “actualmente se lleva a cabo un operativo activo”, tal y como lo explicó el secretario general de gobierno del estado.

“Esa es la situación real que se vive en este momento”, indicó el intérprete de éxitos como ‘Me estoy acostumbrando a ti’ y ‘Miedo’.

“Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, anotó.

“Les mando un abrazo con respeto y gratitud”, concluyó.

Pepe Aguilar emitió un comunicado. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

¿Qué se reportó sobre el presunto ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar?

La noche de este 12 de febrero, medios de comunicación como TVyNovelas, SDP Noticias y La Jornada informaron acerca de un presunto ataque armado cerca del rancho de Pepe Aguilar, ‘El Soyate’.

Por su parte, el comunicador Mariano Osorio reportó en X (antes Twitter): “Ataque armado cerca del rancho ‘El Soyate’, propiedad de Pepe Aguilar”.

Además, retomó las declaraciones del secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, quien confirmó el enfrentamiento en la comunidad de Teyahua, en el municipio de Villanueva, cerca de la propiedad del cantante.

“Hace unos momentos, de acuerdo con lo que me ha informado la Secretaría de Seguridad Pública, se registró una agresión en contra de las Fuerzas de reacción inmediata de Zacatecas”, explicó.