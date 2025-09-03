Cambiar Ciudad
Alejandro Toledo (expresidente de Perú)

Perú impone una condena adicional de 13 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos

El exmandatario, de 79 años, está preso desde el 23 de abril de 2023, cuando fue extraditado de Estados Unidos a una cárcel para expresidentes en Perú.

Univision y AP
Video Expresidente Alejandro Toledo es extraditado a Perú para responder por lavado de activos y colusión

La justicia peruana condenó este miércoles a 13 años y cuatro meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos provenientes de sobornos recibidos de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

Se trata de la segunda sentencia que recibe Toledo quien gobernó Perú entre 2001 y 2006 y fue condenado el año pasado a 20 años y seis meses de cárcel por recibir gratificaciones de 35 millones de dólares de Odebrecht relacionadas con la concesión de tramos de la carretera Interoceánica Sur.

Toledo, de 79 años, está preso desde el 23 de abril de 2023, cuando fue extraditado desde Estados Unidos a una cárcel donde también están recluidos los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Castillo.

De acuerdo con la ley peruana, las condenas no se suman. La segunda condena del expresidente se contabiliza, al igual que la primera, desde la llegada del expresidente a Perú.

¿De qué se le acusa a Alejandro Toledo?

De acuerdo con la fiscalía, Toledo lavó 5.1 millones de dólares mediante la compra de inmuebles y el pago de hipotecas en Perú, utilizando para ello dos empresas 'offshore' creadas en Costa Rica: Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting.

Además, la fiscalía detalló que Toledo recibió los sobornos por la concesión de tres tramos de la carretera Interoceánica Sur, que conecta Perú con Brasil, como parte de los contratos otorgados a Odebrecht y Camargo Correa.

La justicia también ordenó la incautación de varias propiedades de Toledo adquiridas con los fondos ilícitos: una casa en un barrio residencial, una casa de playa y una oficina con estacionamientos.

