"Por favor, ayúdennos": el hotel de Panamá en el que migrantes deportados desde EEUU permanecen custodiados

Video “Por favor, ayúdennos”: la súplica de migrantes aislados en un hotel tras ser deportados de EEUU a Panamá

"Por favor, ayúdennos", "No estamos a salvo en nuestro país", dicen en inglés carteles manuscritos que esta semana mostraban varias mujeres desde la ventana de un hotel en Ciudad de Panamá, donde están recluidos 299 migrantes asiáticos deportados por Estados Unidos en los últimos días.

Los migrantes permanecen en el hotel Decápolis de la capital panameña sin posibilidad de salir, pero el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, negó el martes que estén privados de libertad.

Sin embargo, el hotel está custodiado por policías y, según admitió un empleado a la agencia AFP, no está recibiendo turistas en estos momentos.

Desde otras ventanas, una mujer cruzó las muñecas de sus manos y otros, entre ellos algunos niños, saludaron cuando vieron que periodistas tomaban fotos desde abajo.

En algunas ventanas había ropa colgada. Help us (“ayúdennos”) se leía escrito sobre un vidrio, observaron periodistas de la AFP.

Los deportados llegaron en vuelos entre el pasado miércoles y el sábado, y son originarios de Irán, China, India, Pakistán, Vietnam, Afganistán, entre otros países.

"Se acordó recibir 299 personas que venían de EEUU para que fueran repatriados" a sus países de origen y "171 de ellos aceptaron regresar en forma voluntaria", una veintena esta semana, dijo Ábrego.

Una migrante china escapó del hotel de Panamá y fue recapturada horas después

El ministro compareció ante la prensa tras un reportaje de The New York Times, que tuvo acceso a testimonios de algunos de los migrantes por mensajes de texto, y según el cual fueron despojados de sus pasaportes y la mayoría de sus teléfonos.

Según el diario estadounidense, varios migrantes dijeron que en el hotel "al menos una persona trató de suicidarse", de lo cual Ábrego dijo haberse enterado por el periódico.

Las autoridades de migración informaron el miércoles que una de las deportadas, de origen chino, había evadido la seguridad del hotel y se escapó.

Horas después, dijeron que la mujer había sido recapturada cerca de un centro de atención a los migrantes situado al otro lado de la frontera con Costa Rica, donde supuestamente traficantes de personas la habían conducido y “abandonado”.

La mujer fue conducida a la capital y se le seguirá su trámite para el vuelo de retorno a su país.

"Nosotros les brindamos a ellos todas las atenciones necesarias, médicas y de comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de EEUU", afirmó Ábrego.

Durante una reciente gira latinoamericana del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Panamá y Guatemala aceptaron servir de "puente" para migrantes de otras nacionalidades deportados por Washington. Este lunes, Costa Rica se sumó al acuerdo.

El gobierno panameño aceptó colaborar con la política de deportaciones, en medio de las presiones por las amenazas del presidente Donald Trump de que va a "recuperar" el canal de Panamá si éste no reduce su "influencia" china.

Panamá asegura que deportados están "bajo custodia temporal"

Ábrego explicó que quienes no acepten regresar voluntariamente a sus países serán trasladados a un refugio en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, en espera de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) consigan reubicarlos en otro país.

Este miércoles, un grupo de 98 migrantes fue trasladado a la estación de San Vicente en el Darién, que sirvió en el pasado para recibir temporalmente a los migrantes que cruzaban la peligrosa selva y que está cerca de una pista aérea.

Este destino llama la atención, dado que el Darién ha sido en los últimos años el epicentro de un flujo masivo de migrantes desde Sudamérica hacia el norte del continente, aunque el tránsito de personas por esa ruta bajó considerablemente el año pasado, así como en lo que va de este año 2025.

En el Darién, también hay otro centro de recepción temporal de migrantes llamado Lajas Blancas, adonde siguen llegando estos días a cuentagotas migrantes, entre ellos, venezolanos y de países tan lejanos como Irán.

Los migrantes que siguen en el hotel “no (...) están privados de libertad. Están bajo nuestra custodia temporal para su protección", insistió Ábrego, aunque reconoció que como "prevención" no pueden "circular" en Panamá porque las autoridades no conocen "a fondo" sus identidades.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, consideró "sumamente importante" verificar la relación familiar de los menores que están en el grupo de deportados "para evitar posibles riesgos de trata" de personas.

Leblanc consideró además que es necesario darles un estatus migratorio a los deportados mientras esperan "su repatriación o reasentamiento".

"Hemos podido confirmar que hay un tema diferencial en cuanto a la comida, por el tema cultural y religioso", agregó.

Parte del acuerdo migratorio de Panamá con Trump

"No hemos acordado nuevas llegadas de personas deportadas de EEUU" tras este grupo de casi 300, señaló Ábrego.

El ministro negó que Panamá haya sido involucrado en el esquema de deportaciones de Trump.

"No estamos embaucados ni metidos en ninguna trampa de nadie", dijo, asegurando que Panamá ha cumplido "con todas las normativas internacionales".

En declaraciones a AFP, la politóloga Sabrina Bacal criticó que Panamá recibe deportados "sin un plan de retorno a sus países de origen y sin ninguna base jurídica que lo sustente".

Mediante un acuerdo suscrito en julio de 2024, Washington financia los vuelos de repatriación de migrantes que ingresaban a Panamá por el Darién. Más de un millar han sido enviados hasta ahora.

