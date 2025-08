Cómo Bukele pasó de ser el presidente 'millennial cool' a ser acusado de "dictador" al frente de una escalada represiva en El Salvador

Aunque el mandatario aún no ha confirmado sus intenciones futuras, su vicepresidente, Félix Ulloa, dijo antes de los comicios de 2024 que no descartaba que Bukele buscara después un tercer gobierno. "En política no hay nada escrito en piedra, todo es posible", dijo en una entrevista con Univision Noticias.

"¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten a salvadoreños por la calle", dijo en junio en su discurso anual ante la nación.

Detenciones de voces críticas en El Salvador en una escalada de represión

Decenas de activistas y periodistas de El Salvador salieron al exilio

“Su mensaje es claro: ‘No estoy dispuesto a disidencias incómodas. Todo lo que no me gusta, lo voy a aplastar’. Es básicamente lo que dijo en su discurso: ‘No me importa que me llamen dictador, me voy a comportar como uno’. Fue quitarse la máscara, sacar los dientes y atacar a todo lo que queda de disidencia y voces críticas en el país”, agrega.