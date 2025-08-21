Al menos 6 muertos y más de 50 heridos en ataque "narcoterrorista" con camión bomba contra una base aérea en Colombia

Un brutal ataque con explosivos cerca de una base aérea en la ciudad colombiana de Cali dejó este jueves al menos seis muertos y más de 50 heridos, según un balance provisional de las autoridades locales.

"Cali vuelve a ser víctima de un ataque narcoterrorista. Hace pocos minutos, estalló un artefacto explosivo, un camión, en las afueras de la base aérea de Cali. Quiero que sepan que no nos vamos a doblegar ante los terroristas", aseguró su alcalde, Alejandro Elder, quien ofreció cerca de $100,000 de recompensa por información que conduzca a los responsables.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el camión incendiado que parecía estar cargado de explosivos, otros vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas y ensangrentadas en el suelo y gente que huye despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.



El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también confirmó el número de fallecidos, afirmó que el ataque es una «reacción terrorista» del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque, pero el presidente Gustavo Petro ha apuntado al frente Carlos Patiño, que opera principalmente en el departamento del Cauca y pertenece a las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que son comandadas por Iván Mordisco.



Las autoridades aún no atribuyeron oficialmente el ataque a ninguna organización en la zona, donde operan disidentes de la guerrilla de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.

"Alcanzamos a recibir el ruido estruendoso de la explosión (...) Luego no se pudo pasar, no se pudo ver nada, nada, porque hay muchos heridos, hay muchas casas que se han dañado al frente de la base", dijo a la agencia AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 años, rector de un colegio cercano que tuvo que ser evacuado.

"Los niños que tienen jornada de la tarde tocó entregárselos a sus padres porque vinieron a recogerlos, por el susto", añadió.

PUBLICIDAD

La explosión "aquí en la fábrica quebró vidrios y hubo daños materiales. Afortunadamente, no hubo personas fallecidas en nuestra área de producción", dijo a la AFP Alexis Atizábal, fabricante de uniformes para la Fuerza Aérea, en una tienda militar aledaña a la calle del atentado.

La violencia de guerrillas y narcotraficantes en Cali

Cali, que es la tercera ciudad del país y la más importante de la región del Pacífico en Colombia, sufre una embestida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el negocio de la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa.

A comienzos de julio se registraron múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada sangrienta que dejó siete muertos y terror entre sus pobladores.

El presidente Gustavo Petro intentó negociar la paz con todas las organizaciones ilegales, pero la mayoría de estos procesos están en punto muerto.

El acuerdo de paz que desarmó al grueso de las FARC desde 2016 trajo un periodo de tranquilidad al país, pero los grupos se fortalecieron después y arremetieron de nuevo en las zonas que dejaron los rebeldes y no fueron ocupadas por el Estado, según expertos.