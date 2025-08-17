Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, indican resultados preliminares

Video Ordenan el arresto de Evo Morales, expresidente de Bolivia, por presunto abuso sexual a una menor

Dos candidatos de derecha avanzarán a una segunda vuelta en la elección presidencial en Bolivia, poniendo fin a dos décadas de gobierno izquierdista, de acuerdo con los datos oficiales de las autoridades electorales.

El senador de centroderecha Rodrigo Paz quedó como el favorito en esta primera vuelta, con más del 32% de los votos, según los datos divulgados por el máximo órgano electoral boliviano.

Le siguió en segundo lugar el ex presidente de derecha Jorge ‘Tuto’ Quiroga con alrededor del 27%, informó el Tribunal Supremo Electoral.

El millonario empresario Samuel Doria Medina, que figuraba como favorito para terminar en primer lugar, quedó en tercer lugar con 19.93%, muy por delante del principal candidato de izquierda, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

La elección estuvo dominada por la peor crisis económica de la nación sudamericana en una generación, que vio a los votantes abandonar en masa a los socialistas gobernantes.

La inflación anual alcanzó casi el 25% en julio debido a que el país padece una grave escasez de combustible y de dólares, la moneda en la que la mayoría de los bolivianos mantienen sus ahorros.

La votación pone fin a 20 años de gobierno socialista que comenzaron en 2005 cuando Evo Morales, un cultivador indígena de coca, fue elegido presidente con una plataforma anticapitalista radical. Los datos del tribunal indicaron que el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), quedó sepultado en un sexto lugar con 3.14% de los sufragios.

"La izquierda nos ha hecho mucho daño. Quiero un cambio para el país", dijo a la AFP Miriam Escobar, una jubilada de 60 años, tras votar en La Paz.

“Un día que marcará la historia”

Los principales candidatos de derecha han prometido sacudir el modelo económico de gran Estado de Bolivia y las alianzas internacionales.

"Este es un día que marcará la historia de Bolivia", dijo Quiroga tras votar en La Paz.

Ha prometido recortar el gasto público, abrir el país a la inversión extranjera e impulsar los lazos con Estados Unidos, que se vieron degradados durante el gobierno del combativo Morales, quien renunció en 2019 tras protestas masivas por presunto fraude electoral.

Agustín Quispe, un minero de 51 años, calificó a Quiroga de "dinosaurio" y dijo que apoyaba a Paz, quien hizo campaña con un programa populista de lucha contra la corrupción, reducción de impuestos y entrega de "capitalismo para todos".

Terapia de choque

Muchos bolivianos han citado el tipo de terapia de choque administrada por el presidente Javier Milei para transformar la economía de su país afectada por la inflación como un modelo para su patria.

"Lo que la gente busca ahora, más allá de un giro de izquierda a derecha, es un retorno a la estabilidad", dijo a la AFP Daniela Osorio Michel, politóloga boliviana del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área.

Quiroga, quien está en su cuarta candidatura presidencial, promocionó su experiencia en el gobierno y en organizaciones multilaterales como algo que lo califica para la tarea de salvar a Bolivia de la bancarrota.

Se desempeñó como vicepresidente durante el mandato del ex dictador Hugo Banzer y luego brevemente como presidente cuando Banzer renunció para luchar contra el cáncer en 2001.

La sombra de Morales

Morales, a quien se le prohibió presentarse a un cuarto mandato, ha proyectado una larga sombra sobre la campaña.

El hombre de 65 años pidió a sus partidarios indígenas rurales que anulen sus votos por su exclusión y amenazó con protestas masivas si la derecha regresa al poder.

Bolivia disfrutó de más de una década de fuerte crecimiento y desarrollo indígena bajo el gobierno de Morales, quien nacionalizó el sector del gas e invirtió los ingresos en programas sociales que redujeron a la mitad la pobreza extrema.

Pero la falta de inversión en exploración ha provocado que los ingresos del gas implosionen, cayendo de un máximo de 6,100 millones de dólares en 2013 a 1.600 millones de dólares el año pasado.

Como el otro recurso principal del país, el litio, aún está bajo tierra, el gobierno casi se ha quedado sin las divisas necesarias para importar combustible, trigo y otros productos básicos clave.

