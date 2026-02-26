Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" Arrestan a reos fugados de cárcel en Puerto Vallarta tras muerte de ‘El Mencho’: ¿Cuántos están prófugos? Autoridades de México informaron sobre la recaptura de cuatro personas que se fugaron de la cárcel en Puerto Vallarta

Video Muerte de "El Mencho": Buscan a 23 prófugos tras motín en penal de Puerto Vallarta

Autoridades de México informaron este jueves 26 de febrero de 2026 sobre el arresto de cuatro personas que se fugaron de una cárcel en Puerto Vallarta, Jalisco, luego del operativo contra El Mencho, donde murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG).

El 22 de febrero de 2026 México llevó a cabo un operativo para detener al líder del CJNG en Tapalpa, Jalisco. Como resultado de la acción 25 guardias militares murieron, además de decenas de presuntos delincuentes.

Informan recaptura de prófugos en Puerto Vallarta

En un comunicado, las autoridades de México informaron este jueves que fueron recapitulados cuatro reos que se habían fugado de la cárcel de Puerto Vallarta.

De acuerdo con lo informado, el operativo para detener a los prófugos fue encabezado por la Secretaría de Marina de México, con el apoyo de personal de investigación y del Gabinete de Seguridad.