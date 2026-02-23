México Se actualiza alerta para México luego de muerte de ‘El Mencho’: ¿A dónde no viajar y qué hacer? Aquí, los detalles de la alerta que emitió Estados Unidos para no ir a México y qué hacer, luego de la muerte del narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes

Video Abatido 'El Mencho': Programa especial de N+ Univisión sobre la muerte del líder criminal mexicano

El domingo 22 de febrero de 2026 una noticia cimbró a México y varios países en el mundo: en un operativo de las autoridades murió el narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), lo cual desató una ola de violencia y, ante ello, se emitieron alertas de viaje, por ello, aquí en N+ Univision te informamos qué dice el comunicado de Estados Unidos.

La mañana del pasado domingo se dio a conocer que autoridades federales de México habían realizado un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, para detener a integrantes del CJNG.

PUBLICIDAD

Horas más tarde, se confirmó la muerte de El Mencho cuando era trasladado herido de Jalisco a la ciudad de México (CDMX), y otros presuntos integrantes del CJNG.

Video Cuerpo de "El Mencho" llega a la CDMX: Blindan la Fiscalía tras operativo histórico en Jalisco, México

Alerta en México: ¿a dónde no viajar?

De acuerdo con información oficial de México, durante el domingo se registraron 252 bloqueos en 20 entidades, luego del operativo en Tapalpa contra el CJNG.

Hasta la noche del 22 de febrero 2026 aún se informó de 23 bloqueos activos, así como cuatro cierres parciales.

Según el recuento, Jalisco fue la entidad donde hubo más bloqueos, con 65, pero los otros estados afectados son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El Gobierno de México aseguró que el operativo para abatir a El Mencho contó con información de Estados Unidos, lo cual fue confirmado por la Casa Blanca.

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos e informó qué hacer en los estados donde se registraron bloqueos por la muerte de El Mencho.

La alerta que actualizó el Gobierno de Estados Unidos durante las primeras horas de este lunes 23 de febrero de 2026 señala como ubicaciones que pueden poner en peligro la integridad de sus ciudadanos: "Amplias zonas, incluyendo el estado de Jalisco (con Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el estado de Baja California (con Tijuana, Tecate y Ensenada), el estado de Quintana Roo (con Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), el estado de Nayarit (incluida la zona de Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, cerca de Puerto Vallarta), Sinaloa (incluido Mazatlán) y zonas de los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas".

Video Cierran negocios y gasolineras en Colima; toman precauciones por caída de "El Mencho"

El comunicado enfatiza en exhortar a los ciudadanos estadounidenses "que se encuentran en diversas localidades de México a que permanezcan en sus hogares".

PUBLICIDAD

Además, informa que "el personal del Gobierno de los Estados Unidos en Guadalajara ( Jalisco), Puerto Vallarta ( Jalisco/ Nayarit), Ciudad Guzmán ( Jalisco), Cancún ( Quintana Roo), Playa del Carmen (Quintana Roo), Cozumel (Quintana Roo), Reynosa (estado de Tamaulipas), Tijuana ( Baja California) y Michoacán se refugiarán en sus hogares y trabajarán a distancia el lunes 23 de febrero, y los ciudadanos estadounidenses deben hacer lo mismo".

En cuanto a Nuevo León, "se ha dado instrucciones a todo el personal del Gobierno de los Estados Unidos en el Consulado General de Monterrey para que permanezca en el área metropolitana de Monterrey, y se ha ordenado al personal del Gobierno de los Estados Unidos que no viaje a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero".

Video Residente de Houston queda varado en México por la ola de violencia generada tras la muerte de "El Mencho"

¿Qué hacer ante alerta de viaje por violencia en México?

La alerta de seguridad emitida por la embajada y consulados de Estados Unidos en México da recomendaciones para sus ciudadanos y sepan qué hacer luego de los hechos de violencia que se registraron en varios estados.

Busque refugio y minimice los desplazamientos innecesarios.

Evite las zonas cercanas a la actividad policial.

Consulte @CAPUFE en X para conocer el estado de los cierres de carreteras.

Siga los medios de comunicación locales para obtener información actualizada.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar a través del teléfono, mensajes de texto y redes sociales.