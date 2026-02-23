Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" Así fue el operativo donde murió “El Mencho”: Gobierno de México explica cómo encontró a líder del CJNG Tras un enfrentamiento en la Sierra Sur de Jalisco, el narcotraficante más buscado de México murió bajo custodia militar mientras era trasladado.

Video Muerte de "El Mencho": SEDENA revela detalles del operativo; décadas de persecución e inteligencia

En una operación militar que marcó el fin de una era para el crimen organizado en México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió este fin de semana tras un violento enfrentamiento con fuerzas federales en el estado de Jalisco.

Los detalles de la operación, descritos este lunes por el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia matutina que diariamente encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Revelaron el paso a paso de una persecución de alta intensidad que involucró tropas terrestres, helicópteros de combate y aviones de la Fuerza Aérea, culminando en un desenlace fatal para el capo cuya organización transformó el panorama de la violencia en el país.

PUBLICIDAD

La pareja sentimental

La inteligencia militar logró ubicar a Oseguera Cervantes el pasado 20 de febrero, tras seguir el rastro de un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del líder criminal. Según el informe oficial, el hombre fue seguido hasta una ubicación en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo. El 21 de febrero, las Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional confirmaron que “El Mencho” permanecía en el inmueble bajo un estricto círculo de seguridad. Ese mismo día se diseñó el plan de asalto.

El operativo y enfrentamiento



La operación militar comenzó en la noche del 22 de febrero. El despliegue fue masivo, utilizando unidades de élite para establecer un cerco. En el despliegue de tropas participaron seis helicópteros de apoyo, aviones texanos para cobertura táctica.

Al verse rodeados, los miembros del CJNG desataron un ataque “muy violento” para permitir la huida de su líder hacia una zona boscosa. En este primer choque, ocho presuntos delincuentes perdieron la vida.

La persecución se trasladó hacia una zona boscosa, donde Oseguera y su guardia personal intentaron una última resistencia utilizando lanzacohetes, mientras se escondían en la maleza. Aunque el armamento pesado no fue disparado en su totalidad debido a la presión militar, un proyectil impactó un helicóptero de la fuerza móvil, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia en el poblado de Sayula, Jalisco. Aproximadamente a unos 35 kilómetros del sitio donde se libraba el enfrentamiento.

PUBLICIDAD

La muerte de “El Mencho”

Tras el intercambio de disparos, Nemesio Oseguera, fue localizado herido entre los arbustos junto a dos de sus escoltas. A pesar de los esfuerzos del personal de sanidad militar para estabilizarlos y evacuarlos vía aérea hacia una instalación médica, el líder del CJNG y sus acompañantes fallecieron durante el trayecto.

“Debido al riesgo de ataques violentos en Guadalajara, se decidió que la aeronave se desviara hacia Morelia, Michoacán”, explicó el General Trevilla. Desde allí, los restos fueron trasladados a la Ciudad de México en un avión caza de la Fuerza Aérea para los procedimientos legales pertinentes.

El Grullo



En otro punto cerca de Tapalpa, las fuerzas federales asestaron un golpe al brazo logístico del cártel. En la localidad de El Grullo, fue localizado Hugo H., alias “El Tule”, operador financiero del cartel. “El Tule” era señalado como el orquestador de bloqueos y ataques a instalaciones gubernamentales, llegando incluso a ofrecer recompensas de 20,000 pesos por cada militar asesinado. Tras intentar escapar y abrir fuego contra las tropas, fue abatido en el lugar. En su posesión se hallaron 7.2 millones de pesos y 965,000 dólares en efectivo.

Las vidas perdidas

Durante un operativo, murieron 28 personas, entre ellas 25 miembros de la Guardia Nacional, un guarda de prisiones, un funcionario de la fiscalía y una mujer.

PUBLICIDAD

Además, según indicaron los miembros del Gabinete de Seguridad esta mañana durante la conferencia presidencial matutina, murieron más de 40 delincuentes durante el operativo y los enfrentamientos que tuvieron lugar posteriormente en varios estados del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que hubo 27 agresiones contra la autoridad y fueron detenidas 70 personas.

Un nuevo escenario para México

La muerte de Oseguera Cervantes representa la caída del último de los “grandes capos” que operaban con una estructura criminal tradicional. Sin embargo, analistas de seguridad advierten que este vacío de poder podría desatar una pugna interna por el control del CJNG o una ofensiva de grupos rivales.

Por ahora, el gobierno mexicano mantiene un despliegue reforzado en Jalisco y Michoacán ante posibles represalias de una organización que, aunque descabezada, conserva un arsenal de guerra y una vasta red de operaciones internacionales. La detención de este líder de momento supone un triunfo en materia de seguridad para México y Estados Unidos.