Noticias Casa Blanca lanza advertencia a cárteles mexicanos luego de muerte de 'El Mencho': este es el mensaje Las autoridades de Estados Unidos mandaron un mensaje a los cárteles de México

Video Muerte de "El Mencho": Buscan a 23 prófugos tras motín en penal de Puerto Vallarta

La Casa Blanca lanzó una advertencia a cárteles mexicanos luego de la muerte de Nemesio Oceguera Cervantes, conocido como "El Mencho"; en N+ Univision te indicamos qué mensaje dieron las autoridades.

En ese sentido, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un mensaje contundente dirigido a los cárteles del narcotráfico en México, al advertir que "no pongan ningún dedo" a algún ciudadano estadounidense.

Asimismo, detalló que se encuentran en contacto con los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en México e hizo énfasis en que el Departamento de Estado habilitó líneas de teléfono activas las 24 horas del día y toda la semana, en las cuales dan asesoría sobre los viajes.

