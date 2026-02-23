Noticias

Video: Momento en que secretario de Defensa de México informa muerte de militares y se le quiebra la voz

Así fue el momento en que el general Ricardo Trevilla informó sobre la muerte de militares que participaron en el operativo donde murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho'

Este lunes 23 de febrero del 2026, en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, informó de la muerte de los militares por el operativo en contra de “El Mencho”, líder de uno de los grupos criminales más violentos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A continuación te contamos cómo fue el momento en el que el general Trevilla dio el pésame a sus compañeros y se le quebró la voz.

Detalles del operativo de El Mencho

El general Trevilla contó que la operación se dio por vía terrestre, aeromóvil y helicópteros. También explicó que el 22 de febrero, luego de asegurarse de que iba a estar El Mencho en Tapalpa, Jalisco, se preparó un cerco de seguridad, con el fin de detener a Nemesio Oseguera, pero su círculo de seguridad respondió con un ataque violento, desatando un enfrentamiento a balazos.

Trevilla expuso que los criminales tenían lanzacohetes, pero ante la presencia de los militares no los usaron, sin embargo, confirmó que un helicóptero de la fuerza móvil fue dañado, por lo que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una base aérea militar cercana.

Durante el enfrentamiento entre fuerzas militares de México y el grupo de seguridad de " El Mencho", resultaron heridos tres presuntos delincuentes y un elemento castrense, los cuales fueron llevados en helicóptero para atención médica, pero en el camino fallecieron. Entre los muertos iba el líder del CJNG.

El cuerpo de El Mencho fue llevado a instalaciones federales de seguridad en la Ciudad de México.

En el lugar se aseguraron tres armas largas, dos cortas, un lanzacohetes y cartuchos útiles.

¿Qué dijo el general Trevilla?

En la conferencia matutina, el general Trevilla informó sobre la muerte de militares durante el operativo para detener a El Mencho y, en el momento en que se disponía a dar el pésame a los familiares de los fallecidos, la voz se le quebró, por lo que tuvo que hacer una pausa.

“Un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa”, expresó.

Además, dijo que realmente cumplieron su misión y que se había demostrado la “ fortaleza del Estado mexicano”.

