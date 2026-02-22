Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" Muerte de “El Mencho” desató 252 bloqueos en 20 estados, reporta el Gobierno de México Tras el operativo donde "El Mencho" fue abatido, el Gabinete de Seguridad de México informó que se desataron puntos de violencia como bloqueos carreteros, quema de vehículos y gasolineras, entre otros.



Video Violencia sacude 10 estados en México, por la caída de "El Mencho" en Jalisco

A unas horas del operativo de las Fuerzas Armadas de México en Jalisco, donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” fue abatido, el Gabinete de Seguridad informó que se registraron un total de 252 bloqueos carreteros en 20 estados del país, así como el incendio de vehículos, ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó que derivado de un operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron diversos hechos de violencia, por lo que se activaron protocolos de seguridad en los estados.

PUBLICIDAD

Se desplegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

De acuerdo con el reporte operativo nacional consolidado:

Hasta las 20:00 horas de este domingo, tiempo del centro de México, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades, con la contención del 90% de los bloqueos, es decir de 229.

Video Violencia alcanza Colima: 35 vehículos y 5 comercios incendiados tras operativo contra "El Mencho"



En el estado de Jalisco concentró el mayor número de bloqueos, con un total de 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

Asimismo, se reportaron hechos de violencia en estados de la república mexicana, tales como: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En estos estados se registraron eventos como bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales.

Gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados, las vialidades principales han sido liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total. Gabinete de Seguridad de México



Asimismo, el Gobierno de México pidió a la población mantener la calma y evitar difundir información falsa.

El operativo que terminó en la muerte de "El Mencho"

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa este domingo 22 de febrero, como parte de un trabajo de inteligencia coordinado entre la dependencia, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

PUBLICIDAD

La acción fue diseñada con antelación y ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que contaron con respaldo aéreo y apoyo táctico para intervenir en la zona.

En el despliegue participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así como integrantes de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El objetivo era ubicar y neutralizar a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el reporte oficial, durante la intervención el personal militar fue atacado por presuntos integrantes del grupo criminal, por lo que repelieron la agresión. Derivado de ello, murieron siete integrantes de la organización delictiva, cuatro en el sitio y tres mientras eran trasladados vía aérea a la Ciudad de México.

Entre las personas abatidas se encontraba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, considerado líder del CJNG. Sin embargo, el cuerpo deberá someterse a los peritajes correspondientes para confirmar plenamente su identidad.