Federación Portuguesa de Fútbol monitorea situación de seguridad en México previo al partido amistoso de marzo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este martes que se encuentra " siguiendo de cerca la delicada situación" de seguridad en México por la violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el fin de semana, de cara al partido que la selección lusa debe jugar en marzo en Ciudad de México contra México en preparación para el Mundial 2026.

"Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF", afirmó el ente deportivo en un comunicado.

La FPF dijo que se apegará a las indicaciones del Gobierno portugués, que llamó "fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación".

Portugal debe enfrentarse a México el 28 de marzo en el Estadio Azteca/Banorte, en un encuentro de preparación para el Mundial de 2026. Hasta el momento, según el ente portugués y la federación mexicana, la fecha y sede del partido permanecen sin cambios, con el deseo de ambas selecciones de realizar el encuentro.

La federación lusa subraya que "la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados" es su "absoluta prioridad", siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido.

Por ello, sostienen que c ualquier decisión se tomará "como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación" con el gobierno portugués y "en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular".

El seleccionador de México, Javier Aguirre, dijo que la reacción portuguesa era "normal".

"Tienen derecho a evaluar con frecuencia las circunstancias", dijo Aguirre. "Esperemos a ver qué pasa, pero creo que el partido se disputará sin problemas".

El territorio mexicano, y particularmente la ciudad de Guadalajara, una de las sedes mundialistas, fue sacudido el domingo tras la muerte de Oseguera en un operativo militar.

Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes.

El CJNG respondió al despliegue oficial con quema de vehículos, comercios y bloqueos de carreteras en 20 de los 32 estados del país, dejando imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está "muy tranquilo" con México como sede del Mundial de 2026, según dijo este martes a la AFP. "Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", indicó el máximo mandatario del fútbol mundial.

