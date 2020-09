Te explicamos de que se trata la oposición a la Enmienda G de la Constitución de Utah

Para agravar la situación, la pandemia de Coronavirus ha reducido la recaudación de impuestos , pero ha incrementado las necesidades financieras de la educación pública del estado por lo que los opositores a la Enmienda G no creen que este sea el momento oportuno para tomar una medida como esta. La limpieza profunda de las escuelas, los equipos para la educación remota, computadoras portátiles y la conexión al internet para los alumnos son algunas de las nueva necesidades impuestas por la pandemia.

En una conferencia de prensa convocada por el Consejo de Ciudadanos de Utah, el organismo dijo que está de acuerdo en que los programas de servicios sociales y de salud para niños y personas con discapacidades necesitan más fondos , pero que no deben provenir de los ingresos fiscales que actualmente se dedican a los servicios públicos y dijo que el lenguaje de la pregunta no expone como la enmienda D afectará la educación pública del estado.

La pregunta simplemente dice "¿Debería enmendarse la Constitución de Utah para ampliar los usos del dinero que el estado recibe de los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre la propiedad intangible para incluir el apoyo a los niños y a las personas con discapacidad? Sí ___ o No ___ ”

Los opositores a la medida piensan que la pregunta no explica suficientemente las consecuencias que su adopción tendría en la educación pública de Utah.

La republicana Sheryl Allen, ex representante estatal y ex presidenta de la Junta Escolar de Davis dijo que la Enmienda G "es particularmente atroz y el lenguaje en la boleta no nos dice nada sobre lo que realmente hace, que está cambiando nuestra estructura tributaria dramáticamente".