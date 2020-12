Fiscal general de Utah anuncia respaldo a demanda de Texas para invalidar triunfo de Biden

El gobernador de Utah Gary Herbert y el gobernador electo Spencer Cox, ambos al igual que Reyes miembros del partido republicano, condenaron la acción del fiscal. En un comunicado conjunto, Herbert y Cox dijeron que el fiscal general no los consultó antes de firmar el escrito de apoyo a la demanda del fiscal general de Texas, o amicus brief, "por lo que no sabemos cuál fue su motivación".