Familia de Bernardo Palacios-Carbajal presentó demanda contra la policía de Salt Lake City

El viernes pasado, la familia de Bernardo Palacios-Carbajal presentó una demanda en contra de los dos oficiales que le dispararon en mayo pasado acabando con su vida, así como en contra del departamento de policía de Salt Lake City, el jefe de policía de Salt Lake City, Mike Brown, y la ciudad Salt Lake City. La demanda alega que Palacios-Carbajal no representaba una amenaza para los agentes que lo perseguían cuando fue acribillado.

La demanda pide el pago de daños y perjuicios no especificados, así como el pago de los honorarios de abogados originados por la acción legal.

Por su parte, el despacho de abogados Eisenberg, Cutt, Kendell y Olson, representantes legales de la familia Palacios, fustigó a los líderes de la ciudad diciendo que "no están interesados en una reforma real ", añadiendo que es evidente que los cambios propuestos recientemente y las declaraciones hechas por funcionarios públicos han sido simplemente palabras huecas diseñadas para aplacar a un público desanimado y frustrado.

Los abogados dijeron que habían iniciado la acción legal porque no tenían “otras opciones a nuestra disposición”, y que no solo buscaban justicia para Bernardo , sino también “lograr reformas que eviten abusos futuros”.

El fiscal de distrito del condado de Salt Lake, Sim Gill, determinó el pasado mes de julio que los oficiales Neil Iversen y Kevin Fortuna habían actuado justificadamente y apegados a la ley, cuando el pasado 23 de mayo dispararon y mataron Palacios-Carbajal, de 22 años, quien se encontraba armado al momento del incidente por lo que no presentó cargos en su contra.

La demanda contradice el razonamiento del fiscal explicando que “Palacios-Carbajal no hizo ningún gesto amenazante hacia los agentes de policía ni apuntó con un arma a los agentes”, y añade que “los oficiales al intentar arrestar y detener al señor Palacios-Carbajal, quien estaba huyendo y que no presentaba un peligro o amenaza inmediata para ellos u otras personas, usaron fuerza que no era razonable dadas las circunstancias, en violación de los dederechos constitucionales del señor Palacios-Carbajal”.