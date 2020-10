Los votantes jóvenes de Pensilvania son los más lentos para devolver las boletas por correo

Pero la baja tasa de boletas devueltas entre los votantes más jóvenes es motivo de preocupación entre los demócratas, ya que Pensilvania actualmente no puede comenzar a contar las boletas por correo hasta el día de las elecciones. Es uno de los cuatro estados que no permitirá ningún escrutinio previo de las boletas .

La legislatura de mayoría republicana de Pensilvania no ha dado a los funcionarios electorales del estado ni siquiera tres días (antes del escrutinio), esperando concesiones sobre otros procedimientos de votación del gobernador Tom Wolf (D), quien favorece el procesamiento previo. La elección es la semana que viene. No hay más tiempo para este juego. Los legisladores republicanos no deberían insistir en obtener algo a cambio de hacer lo correcto. En lugar de seguir preocupándose por las concesiones que puedan obtener, deberían estar aterrorizados de que su estado se convierta en el hazmerreír o, peor aún, en el campo de batalla central en una guerra postelectoral de tierra arrasada.