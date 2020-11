"Las afirmaciones de la campaña no tienen fundamento": Tribunal de Apelaciones de EE. UU. rechaza la apelación de Trump sobre los resultados de Pensilvania

La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de EE. UU. se hizo eco de una serie de otras cortes al encontrar que la campaña de Trump no ofrecía evidencia de ningún fraude electoral . En cambio, el tribunal dijo que "las afirmaciones de la campaña no tienen fundamento".

“Las elecciones libres y justas son el elemento vital de nuestra democracia. Los cargos de injusticia son graves. Pero calificar una elección como injusta no significa que sea así. Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguno aquí”, escribió el juez Stephanos Bibas, designado por Trump y ex profesor de la facultad de derecho, para el panel de tres jueces, informó AP.