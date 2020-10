¿Por qué es importante para Biden que en Pensilvania entiendan que no prohibirá el 'fracking'?

El vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris discutieron sobre su compromiso con el cambio climático durante el más reciente debate. El republicano afirmó repetidamente que la administración de Biden planea prohibir el ' fracking' y adoptar el ' Green New Deal'.

Sin embargo, la demócrata salió en defensa de Joe Biden y aseguró que: “cuando llegué por primera vez al Senado en el comité responsable del medio ambiente, sabes que esta administración eliminó la palabra ciencia del sitio web. Y luego quitó la frase cambio climático del sitio web. Hemos visto un patrón con esta administración que es que no creen en la ciencia”.

Pence respondió a Harris: “ahora, Joe Biden y Kamala Harris nos volverían a colocar en el Acuerdo climático de París, impondrían el Green New Deal, que aplastaría la energía estadounidense, aumentaría los costos de energía de las familias estadounidenses en sus hogares y, literalmente, aplastaría los empleos estadounidenses".

El fracking, Biden y Pensilvania

El plan climático de Joe Biden no exige la prohibición del fracking o los combustibles fósiles, algo que reiteró en agosto en Pensilvania, donde se utiliza este tipo de perforación.

"No estoy prohibiendo el fracking", dijo el demócrata. "Permítanme decirlo nuevamente: no estoy prohibiendo el fracking, no importa cuántas veces Donald Trump mienta sobre mí".

Harris también refutó las afirmaciones de Pence de que Biden vería una prohibición del fracking: "Repetiré, y el pueblo estadounidense sabe que Joe Biden no prohibirá el fracking. Eso es un hecho. Eso es un hecho", dijo Harris, y agregó que el plan de Biden para la transición a la energía limpia está integrado en su plan de recuperación económica.

Sin embargo, el plan de Biden sí prohibiría cualquier nuevo arrendamiento de perforación petrolera en tierras públicas.

Fracking en Pensilvania

“En lo que respecta al fracking, Pensilvania fracasó”, dijo al BayJournal el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro, quien dijo que el liderazgo del Departamento de Protección Ambiental del estado ha sido "demasiado acogedor" con la industria de la fracturación hidráulica y que la actitud de no intervención se transmitió a los inspectores en el terreno.

“Se suponía que los reguladores debían prevenir el abuso por parte de las grandes corporaciones y nivelar el campo de juego. Pero no lo hicieron", dijo Shapiro en una conferencia de prensa en junio en la capital del estado para publicar el informe de 243 páginas.

Hasta ahora, como resultado de la investigación del gran jurado, el fiscal general ha acusado a cuatro compañías de gas o subcontratistas de violaciones de contaminación. Range Resources, uno de los primeros perforadores de gas en establecerse en Pensilvania, no impugnó los cargos de supervisión negligente de sus pozos en varias partes del estado. Cabot Oil & Gas, otro de los actores más importantes del estado, fue acusado de 15 delitos ambientales, incluida la descarga de desechos industriales y conducta ilícita.

El jurado también criticó, según BayJournal, el historial del Departamento de Salud del estado, en particular por concluir que, después de 12 años, los efectos del fracking en la salud siguen siendo "inconclusos". La agencia "no recopiló datos y no hizo su trabajo", dijo Shapiro.

El auge del gas de Marcellus Shale en Pensilvania ha catapultado al estado a la segunda fuente de gas natural más grande del país. El fracking ha contado con el apoyo en diversos grados de tres gobernadores, así como un sólido respaldo en la Asamblea General.

En Pensilvania, desde 2008, han aparecido alrededor de 12,400 pozos de fracturación hidráulica de gas en aproximadamente la mitad del estado, en las partes noreste, norte central y suroeste.

La mayoría de los pozos han estado en terrenos privados, pero también se están realizando considerables perforaciones en terrenos estatales, según BayJournal. Por ejemplo, el estado ha arrendado 673,000 acres en bosques y parques estatales para actividades relacionadas con el fracking.

Los empleos

La nueva investigación de Food & Water Watch, "Cracked: The Case for Green Jobs Over Petrochemicals In Pennsylvania", se centra en la enorme planta de "craqueo" petroquímico de Shell en las afueras de Pittsburgh.

Si bien los primeros patrocinadores del proyecto de $6 mil millones predijeron que crearía entre 10,000 y 20,000 empleos, la instalación solo empleará a 600 trabajadores. Si se tiene en cuenta la enorme exención fiscal de 1,600 millones de dólares concedida a la empresa, la más grande en la historia de Pensilvania, el estado básicamente está pagando 2.75 millones de dólares para crear cada empleo en la planta.

La investigación de Food & Water Watch estima que un nivel similar de inversión en la fabricación de energía solar y eólica crearía más de 16,000 puestos de trabajo.

La campaña de reelección de Trump está enfatizando fuertemente los trabajos de combustibles fósiles y petroquímicos en Pensilvania. Trump celebró una manifestación al estilo de una campaña en la instalación hace unos meses y, más recientemente, reclamó falsamente el crédito por su construcción.

“En lugar de continuar repartiendo dinero a los frackers y corporaciones petroquímicas, Pensilvania podría crear una recuperación real centrada en los trabajadores invirtiendo en la fabricación de energía limpia. Esta investigación muestra que la energía limpia supera a los combustibles fósiles cuando se trata de poner a trabajar a los habitantes de Pensilvania”, dijo Alison Grass, directora de investigación de Food & Water Watch. “Los líderes políticos en el estado deben crear las políticas que harán crecer estas industrias, en lugar de duplicar las falsas promesas del fracking sobre empleos. En aras de brindarles a los trabajadores un futuro estable, proteger la salud pública y lograr avances reales en la lucha contra el caos climático, la elección es clara: los trabajos de energía limpia pueden generar muchos más buenos trabajos para Pensilvania”.

Mientras que los expertos políticos suelen promocionar la bonanza de empleos creada por la industria del gas en Pensilvania, Food & Water Watch encuentra que el auge del fracking en el estado produjo un aumento de solo 18,000 empleos en la industria, y esa cifra es anterior a la reciente caída en la industria de los combustibles fósiles.

Mientras tanto, el crecimiento del empleo en las industrias renovables en Pensilvania ha sido alentador: una nueva investigación encargada por el Departamento de Protección Ambiental muestra que el empleo en los sectores eólico y solar creció casi un 9 por ciento entre 2017 y 2019, mientras que los empleos en gas y carbón han disminuido.

El fracking, Biden y los demócratas progresistas

El tema del fracking ha sido un punto de presión para los demócratas progresistas que quieren alejarse de los combustibles fósiles. Ven el fracking como un riesgo para la calidad del agua: "El fracking es malo, en realidad", tuiteó la representante Alexandria Ocasio-Cortez durante el debate.



Harris respaldó el Green New Deal durante las primarias demócratas y ha introducido una legislación para comenzar a implementar ciertos aspectos de la resolución. El plan climático de Biden llama al Green New Deal un "marco crucial para enfrentar los desafíos climáticos que enfrentamos". Su plan exige la transición del país a emisiones netas de carbono cero para 2050.