"Me postulo para continuar con mi historial de servicio bipartidista y eficaz a la gente del condado de Lancaster. En mi primer mandato, reuní a republicanos y demócratas para aprobar 19 nuevos proyectos de ley. Hemos entregado fondos récord para la educación, tanto que ayudamos a garantizar dos años sin aumentos de matrícula en las universidades estatales ", dijo Martin a FoxNews sobre sus intenciones de obtener esta silla .

"Me postulo porque 22,000 niños y 50,000 adultos en el condado de Lancaster no tienen acceso a la atención médica, y esos eran los números antes del covid-19. Con 18 años de experiencia en la industria de la salud, he visto el sistema por dentro y por fuera. Sé cómo funciona y cómo los trabajadores de Pensilvania se están quedando atrás", dijo Díaz al medio de comunicación sobre por qué quiere llegar al senado.