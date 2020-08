Kamala Harris está en el tope de las finalistas para integrar la fórmula presidencial de Joe Biden

La senadora de California, Kamala Harris , sigue firme en la lista del ex vicepresidente Joe Biden para que lo acompañe como candidata a la vicepresidencia, según reportes cercanos a la campaña demócrata.

Desde hace tiempo se mencionan distintos nombres que están bajo consideración del virtual candidato demócrata para integrar la fórmula q ue enfrente en noviembre al presidente Donald Trump . Entre ellas están, ademas de Harris, la ex asesora de seguridad nacional, Susan Rice, la senadora Elizabeth Warren, la congresista de California, Karen Bass . La especulación también agrega otros nombres.

Una fuente cercana a Biden y la campaña dijo a The Hill que hay "muchos positivos" para que Harris se mantenga en el “tope de dos ó tres” . Biden y su equipo parecen sentirse seguros de que ya se han “investigado” sus antecedentes a nivel nacional, dada su propia carrera de alto perfil para la Casa Blanca,

Por su parte, Biden dijo que Harris está "muy en contención" para ser su compañera de fórmula, aclarando que no guarda rencor contra la legisladora de California por su ataque en un debate de la elección primaria cuando ella era precandidata presidencial.

¿Qué pasó entre Biden y Harris?

"No guardo rencor y he dejado muy claro que no guardo rencor", dijo a Errol Barnett, de CBS News. "Creo que fue un debate y es tan simple como eso. Y ella está muy en la contención."