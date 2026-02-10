ViX MicrO

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!: una micronovela con traiciones, venganzas y segundas oportunidades

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! es la primera micronovela de febrero de ViX MicrO y te mantendrá enganchado de principio a fin con su emocionante trama.

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!

El mundo de la fama y las celebridades puede ser peligroso, como lo vimos en la micronovela Mi Vida NO Es una Telenovela. En el microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! también hay muchas intrigas y momentos llenos de tensión. Te contamos todo al respecto.

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

El microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! se estrena el martes 10 de febrero y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Rosaura Santos atraviesa el momento más difícil de su carrera. Su querido talk show, el proyecto al que ha dedicado años de esfuerzo y pasión, está a punto de ser cancelado por la baja audiencia. La presión de los productores y la incertidumbre del futuro la tienen al borde del colapso, pero ella no está dispuesta a rendirse tan fácilmente.

Como si la situación no fuera ya complicada, se entera de algo muy doloroso: su propio esposo, alguien en quien confiaba plenamente, está conspirando en su contra.

Por si fuera poco, antiguos panelistas del programa regresan inesperadamente, no con intenciones de apoyar, sino para ajustar cuentas pendientes. Viejas rivalidades, secretos guardados y tensiones acumuladas salen a la luz en el escenario más impredecible: el set del programa, frente a las cámaras y con el público como testigo.

Lo que debía ser un espacio de entretenimiento se transforma en una verdadera batalla en vivo, donde Rosaura no solo lucha por mantener su show, también por recuperar su dignidad y demostrar que aún tiene la fuerza para levantarse.

El elenco de la micronovela De Famosa a Cancelada ¡En Vivo!

El microdrama De Famosa a Cancelada ¡En Vivo! tiene un gran reparto, integrado por guapos y talentosos actores:

