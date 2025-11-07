Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: ¿qué pasaría si tuvieras una boda con tu mejor amigo/a?

Video Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0

Existen todo tipos de parejas: aquellas en donde las personas son polos opuestos (como lo vimos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre), otras en donde hay una marcada diferencia de edad (como en la micronovela Amor en LA Mayor) y muchas más.

Pero, ¿qué pasaría si te casaras por conveniencia con tu mejor amigo o amiga? ¿Las cosas seguirían como antes o su amistad correría peligro?

PUBLICIDAD

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El 7 de noviembre se estrena el microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y podrás verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet con sistema operativo iOS y Android).

Además, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Los Casi Algo Casados por Conveniencia Imagen ViX MicrO

Sinopsis de la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia

Los protagonistas de esta historia son Amaranta y Nico, dos jóvenes que han sido mejores amigos desde hace varios años. Ellos son tan unidos, que cuando la gente los conoce siempre cree que son pareja.

Confiados en lo bien que se llevan, toman una decisión arriesgada: casarse para poder comprar una casa juntos. A fin de cuentas, ¿qué podría salir mal?

Pero no es lo mismo ser buenos amigos que ser esposos y afrontar una vida juntos. ¿Su amistad soportará este reto o comenzarán a surgir otro tipo de sentimientos?

Protagonistas Los Casi Algo Casados por Conveniencia Imagen ViX MicrO

El reparto del microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia