ViX MicrO

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: ¿qué pasaría si tuvieras una boda con tu mejor amigo/a?

Los matrimonios por conveniencia son un tema que sin duda despierta curiosidad. Primero lo vimos en la micronovela Pedí una Esposa a Domicilio y ahora llega el estreno de Los Casi Algo: Casados por Conveniencia.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0

Existen todo tipos de parejas: aquellas en donde las personas son polos opuestos (como lo vimos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre), otras en donde hay una marcada diferencia de edad (como en la micronovela Amor en LA Mayor) y muchas más.

Pero, ¿qué pasaría si te casaras por conveniencia con tu mejor amigo o amiga? ¿Las cosas seguirían como antes o su amistad correría peligro?

PUBLICIDAD

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela

El 7 de noviembre se estrena el microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y podrás verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet con sistema operativo iOS y Android).

Más sobre ViX MicrO

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0
1:18

Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: disfruta el episodio 0

ViX
Pedí una Esposa a Domicilio: ¿aceptarías casarte con un desconocido para salvar una herencia?
1 mins

Pedí una Esposa a Domicilio: ¿aceptarías casarte con un desconocido para salvar una herencia?

ViX
Pedí una Esposa a Domicilio: disfruta el episodio 0
1:15

Pedí una Esposa a Domicilio: disfruta el episodio 0

ViX
Estrenos de ViX MicrO en noviembre: pasión, drama y traiciones en las micronovelas de este mes
4 mins

Estrenos de ViX MicrO en noviembre: pasión, drama y traiciones en las micronovelas de este mes

ViX
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción
1 mins

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: la micronovela con drama, terror y mucha emoción

ViX
Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0
1:13

Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado: disfruta el episodio 0

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX

Además, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Los Casi Algo Casados por Conveniencia
Micronovela Los Casi Algo Casados por Conveniencia
Imagen ViX MicrO

Sinopsis de la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia

Los protagonistas de esta historia son Amaranta y Nico, dos jóvenes que han sido mejores amigos desde hace varios años. Ellos son tan unidos, que cuando la gente los conoce siempre cree que son pareja.

Confiados en lo bien que se llevan, toman una decisión arriesgada: casarse para poder comprar una casa juntos. A fin de cuentas, ¿qué podría salir mal?

Pero no es lo mismo ser buenos amigos que ser esposos y afrontar una vida juntos. ¿Su amistad soportará este reto o comenzarán a surgir otro tipo de sentimientos?

Protagonistas Los Casi Algo Casados por Conveniencia
Protagonistas Los Casi Algo Casados por Conveniencia
Imagen ViX MicrO

El reparto del microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia

La micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia tiene un increíble elenco:

Relacionados:
ViX MicrOLatin GRAMMYViX.