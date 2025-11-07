Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: ¿qué pasaría si tuvieras una boda con tu mejor amigo/a?
Los matrimonios por conveniencia son un tema que sin duda despierta curiosidad. Primero lo vimos en la micronovela Pedí una Esposa a Domicilio y ahora llega el estreno de Los Casi Algo: Casados por Conveniencia.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Existen todo tipos de parejas: aquellas en donde las personas son polos opuestos (como lo vimos en el microdrama Mi Herencia Huele a Pobre), otras en donde hay una marcada diferencia de edad (como en la micronovela Amor en LA Mayor) y muchas más.
Pero, ¿qué pasaría si te casaras por conveniencia con tu mejor amigo o amiga? ¿Las cosas seguirían como antes o su amistad correría peligro?
Los Casi Algo: Casados por Conveniencia: fecha de estreno y dónde ver completa la micronovela
El 7 de noviembre se estrena el microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia y podrás verlo gratis y completo en la app de ViX (compatible con celular y tablet con sistema operativo iOS y Android).
Además, los cinco primeros capítulos estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.
Sinopsis de la micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia
Los protagonistas de esta historia son Amaranta y Nico, dos jóvenes que han sido mejores amigos desde hace varios años. Ellos son tan unidos, que cuando la gente los conoce siempre cree que son pareja.
Confiados en lo bien que se llevan, toman una decisión arriesgada: casarse para poder comprar una casa juntos. A fin de cuentas, ¿qué podría salir mal?
Pero no es lo mismo ser buenos amigos que ser esposos y afrontar una vida juntos. ¿Su amistad soportará este reto o comenzarán a surgir otro tipo de sentimientos?
El reparto del microdrama Los Casi Algo: Casados por Conveniencia
La micronovela Los Casi Algo: Casados por Conveniencia tiene un increíble elenco:
- Alessandra Goñi
- Leonardo de Aguiar (también lo vimos como el galán de la micronovela Intensamente Victoria)
- Giovan Ramos (también forma parte del elenco del microdrama Destinada a Ser la Dueña)
- Catalina Urrutia (a esta talentosa actriz la vimos en el microdrama Dos Cocineros contra Su Destino)
- Martín Peralta
- Maria Pau Gay
- Mago Rodal
- Gerardo León
- Wendy Braga
- Joan Kuri (también protagonizó las micronovelas Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno y La Doble Vida del Millonario sin Memoria)