Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control

Video Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

La nueva propuesta de ViX MicrO: Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno explora el lado más salvaje del mundo corporativo, donde la ambición, el ego y la misoginia están por todas partes.

¿De qué trata Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, micronovela de ViX MicrO?

Lilián es una mujer que trabaja para la agencia de publicidad 'El Infierno', pero a pesar de sus buenos resultados es humillada por sus compañeros de rango superior, quienes no la soportan por el simple hecho de ser mujer.

Todo empeora cuando, de manera sorpresiva, el CEO de la agencia la nombra como la nueva directora de cuentas, lo cual hace enojar a más de un empleado.

Los malos tratos hacia ella aumentan, así que decide transformarse en una 'perra corporativa', un cambio que la sumerge en un mundo de intrigas y traiciones, donde nadie es quien parece ser.

Fecha de estreno del microdrama Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

La micronovela se estrena este 8 de agosto. Puedes ver los primeros cinco episodios en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook) y disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tablets.

Los actores y actrices de Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

Además de una emocionante historia, esta micronovela de ViX MicrO cuenta con un talentoso elenco conformado por:





Damiana Bej

Moisés Zurman

Roberto Wolhmuth

Michelle Amador

Wendy Braga

Joan Kuri

Jonathan Andrade

Diego Toussaint

Maria de Villa

Jorge Melo

Victor Parra

¿Cuántos capítulos tiene Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno y en dónde verlos todos?

Esta micronovela cuenta con 60 episodios en total, los cuales puedes ver completos en la aplicación de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS y Android.