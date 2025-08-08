ViX MicrO

Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno forma parte de los estrenos de agosto de ViX MicrO. Te contamos de qué trata esta micronovela, quiénes actúan en ella y más.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

La nueva propuesta de ViX MicrO: Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno explora el lado más salvaje del mundo corporativo, donde la ambición, el ego y la misoginia están por todas partes.

¿De qué trata Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, micronovela de ViX MicrO?

PUBLICIDAD

Lilián es una mujer que trabaja para la agencia de publicidad 'El Infierno', pero a pesar de sus buenos resultados es humillada por sus compañeros de rango superior, quienes no la soportan por el simple hecho de ser mujer.

Todo empeora cuando, de manera sorpresiva, el CEO de la agencia la nombra como la nueva directora de cuentas, lo cual hace enojar a más de un empleado.

Los malos tratos hacia ella aumentan, así que decide transformarse en una 'perra corporativa', un cambio que la sumerge en un mundo de intrigas y traiciones, donde nadie es quien parece ser.

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, micronovela de ViX MicrO
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX

Más sobre ViX MicrO

Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0
1:21

Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

ViX
¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos
1 mins

¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0
1:13

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0

ViX
¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! tiene un gran elenco: conoce a los actores de la micronovela
2 mins

¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! tiene un gran elenco: conoce a los actores de la micronovela

ViX
Este es el elenco de Destinada a Ser la Dueña: ¿Omar Fierro es el villano de la micronovela?
3 mins

Este es el elenco de Destinada a Ser la Dueña: ¿Omar Fierro es el villano de la micronovela?

ViX
Intensamente Victoria: Quién es quién en esta micronovela que ofrece mucha comedia y romance
2 mins

Intensamente Victoria: Quién es quién en esta micronovela que ofrece mucha comedia y romance

ViX
Los actores detrás de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! y a qué personaje interpretan en el microdrama
3 mins

Los actores detrás de ¡Mamá, No Me Dejes Morir! y a qué personaje interpretan en el microdrama

ViX
Conoce al elenco de Te Escribí Antes de Conocerte, la micronovela llena de amor y secretos
2 mins

Conoce al elenco de Te Escribí Antes de Conocerte, la micronovela llena de amor y secretos

ViX

Fecha de estreno del microdrama Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

La micronovela se estrena este 8 de agosto. Puedes ver los primeros cinco episodios en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook) y disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tablets.

Los actores y actrices de Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

Además de una emocionante historia, esta micronovela de ViX MicrO cuenta con un talentoso elenco conformado por:


  • Damiana Bej
  • Moisés Zurman
  • Roberto Wolhmuth
  • Michelle Amador
  • Wendy Braga
  • Joan Kuri
  • Jonathan Andrade
  • Diego Toussaint
  • Maria de Villa
  • Jorge Melo
  • Victor Parra
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno
Imagen ViX

¿Cuántos capítulos tiene Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno y en dónde verlos todos?

Esta micronovela cuenta con 60 episodios en total, los cuales puedes ver completos en la aplicación de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS y Android.

ViX MicrO, la oferta de ViX que fue pensada para disfrutarse en celulares o tabletas.
ViX MicrO, la oferta de ViX que fue pensada para disfrutarse en celulares o tabletas.
Imagen ViX
Relacionados:
ViX MicrOViX.