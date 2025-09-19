ViX MicrO

Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: La micronovela en donde el amor surge de manera prohibida

Si te gustan las historias de drama y romance, ViX MicrO tiene muchas opciones para ti, como las micronovelas Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré y Mi Vida NO Es una Telenovela. Y ahora llega el turno de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra.

foto.jpeg
Por:
Vanessa Mena.
Video Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: Disfruta el episodio 0

ViX MicrO sigue sorprendiéndonos con fabulosos microdramas y ahora llega el turno de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra, una historia que combina drama, romance y muchas lágrimas, y en donde el amor tiene bastantes obstáculos que vencer.

Sinopsis de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra, la micronovela de ViX MicrO

La protagonista es Luz, una talentosa y reconocida wedding planner con una trayectoria impecable.

Gracias a sus habilidades, es contratada para organizar la llamada ‘boda del siglo’. Se trata de la unión entre dos importantes diplomáticos, quienes están negociando un tratado que será crucial para toda América Latina.

Luz, personaje de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra
Luz, personaje de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra
Imagen ViX MicrO

Sin embargo, en medio de todos los preparativos para el gran evento, Luz no puede evitar enamorarse de Liam, el novio.

Aunque intenta concentrarse sólo en su trabajo, descubre que la conexión con él va más allá de lo profesional y eso amenaza con echar por tierra los importantes planes políticos que se están trazando.

¡Pero este no es el único conflicto amoroso! Resulta que Zoe, la novia de Liam, también guarda un oscuro secreto y una obsesión con su prometido que la convierten en una persona peligrosa.

Zoe, personaje de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra
Zoe, personaje de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra
Imagen ViX MicrO

Elenco de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra

El microdrama de ViX MicrO tiene un reparto de primer nivel, conformado por los siguientes actores:

¿En dónde puedo ver completa la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra?

Si quieres ver el microdrama Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra es muy fácil hacerlo.

Puedes ver la micronovela gratis y completa en la app de ViX, disponible para celular y tablet. Si quieres disfrutar primero una probadita de la historia, los cinco primeros episodios se encuentran en las redes sociales de ViX Micro ( TikTok, Instagram y Facebook).

