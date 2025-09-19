Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra: La micronovela en donde el amor surge de manera prohibida
Si te gustan las historias de drama y romance, ViX MicrO tiene muchas opciones para ti, como las micronovelas Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré y Mi Vida NO Es una Telenovela. Y ahora llega el turno de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra.
ViX MicrO sigue sorprendiéndonos con fabulosos microdramas y ahora llega el turno de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra, una historia que combina drama, romance y muchas lágrimas, y en donde el amor tiene bastantes obstáculos que vencer.
Sinopsis de Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra, la micronovela de ViX MicrO
La protagonista es Luz, una talentosa y reconocida wedding planner con una trayectoria impecable.
Gracias a sus habilidades, es contratada para organizar la llamada ‘boda del siglo’. Se trata de la unión entre dos importantes diplomáticos, quienes están negociando un tratado que será crucial para toda América Latina.
Sin embargo, en medio de todos los preparativos para el gran evento, Luz no puede evitar enamorarse de Liam, el novio.
Aunque intenta concentrarse sólo en su trabajo, descubre que la conexión con él va más allá de lo profesional y eso amenaza con echar por tierra los importantes planes políticos que se están trazando.
¡Pero este no es el único conflicto amoroso! Resulta que Zoe, la novia de Liam, también guarda un oscuro secreto y una obsesión con su prometido que la convierten en una persona peligrosa.
Elenco de la micronovela Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra
El microdrama de ViX MicrO tiene un reparto de primer nivel, conformado por los siguientes actores:
- Lessy Hernández
- Gary Centeno
- Viridiana Robles (protagonista de la micronovela ¡Ahora Me la Pagas, Maldito!)
- Shanay Collazo (a quien vimos en el microdrama ¿Por Like o Por Amor?)
- Sandra Benhumea
- Mariel Abrego
- Alain Said
