ViX MicrO El Pecado Paga Mejor: una recatada joven tendrá que hacer algo extremo para ayudar a su familia Las historias polémicas son una de las especialidades de las micronovelas de ViX MicrO, como en Hijo: Me Enamoré de Tu Mejor Amigo o en Amor en La Mayor. Ahora llega un nuevo microdrama que te mantendrá enganchado con su trama: El Pecado Paga Mejor.



El Pecado Paga Mejor: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

No es la primera vez que ViX MicrO nos ofrece un microdrama con un tema controversial, pero que atrapa a la audiencia desde el inicio.

Primero fue la micronovela Mi Esposo Es un XXX, en donde una mujer descubre que su esposo es un actor porno, y ahora llega el microcontenido El Pecado Paga Mejor.

El Pecado Paga Mejor: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela El Pecado Paga Mejor se estrena el viernes 12 de diciembre y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet, con Android y iOS).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, los cuales estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela El Pecado Paga Mejor Imagen ViX MicrO

El Pecado Paga Mejor: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Clara, la protagonista de este microdrama, es una joven de carácter noble y una hija devota. Aunque es bastante recatada, un día se ve obligada a abrir una cuenta secreta en una plataforma de contenido para adultos, pues necesita bastante dinero para salvar el negocio de su familia de rompopes.

Lo que nunca se imaginó es que uno de sus seguidores más fieles sería el guapo y joven millonario que acaba de conquistar su corazón, y quien también parece tener sentimientos por ella.

Sin embargo, habrá muchas cosas que se interpondrán entre ellos, como un pretendiente obsesionado y dispuesto a chantajearla, los prejuicios de su ultra religiosa madre, etc.

Protagonistas micronovela El Pecado Paga Mejor Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela El Pecado Paga Mejor

El microdrama El Pecado Paga Mejor tiene un reparto conformado por talentosos actores y actrices:

