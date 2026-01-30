ViX MicrO Acábame: romance, pasión y escenas muy ardientes en la nueva micronovela de ViX MicrO La protagonista de El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana, regresa para estelarizar el nuevo microdrama Acábame.



Si te gustan los triángulos amorosos y las traiciones familiares, como en el microdrama Mi Padre Se Robó a Mi Novia, entonces te encantará la nueva micronovela Acábame.

Acábame: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela Acábame se estrena el viernes 30 de enero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Acábame: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

La vida de Sebastián Silva, un joven y atractivo arquitecto, siempre ha estado marcada por un sentimiento de abandono. Con la intención de superarse y salir adelante, viaja a México para pedirle a su padre biológico, Aníbal Villamar (un exitoso constructor), que lo reconozca como parte de su familia.

Sin embargo, las cosas no resultan como Sebastián espera, pues su medio hermano Gonzalo (quien está al tanto de su parentesco) intenta humillarlo al contratarlo como albañil.

Aunque la situación es complicada, hay algo rescatable: ahí conoce a Fernanda López, la sagaz, ambiciosa y talentosa ingeniera que es prometida de Gonzalo, con quien inmediatamente surge una chispa.

Sebastián y Fernanda intentan resistirse a la tentación, pero entre ellos se desata un deseo prohibido que los lleva a un intenso juego de seducción y poder, que podría convertirse en su perdición.

El elenco de la micronovela Acábame

Conoce a los talentosos actores y actrices que conforman el reparto de la micronovela Acábame.

